Φως στο Τούνελ: Αυτοκτονία ή δολοφονία; – Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος στην Λέσβο

Επτά μήνες μετά τον θάνατο του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά, η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λέσβο έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό θρίλερ. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: Αυτοκτονία ή δολοφονία; Η μητέρα του νεαρού άνδρα επιμένει πως ο γιος της δεν έβαλε τέλος στη ζωή του και ζητά να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, έξω από το ξωκκλήσι της «Φανερωμένης» στο Σίγρι Λέσβου. Από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές έκαναν λόγο για αυτοχειρία. Ωστόσο, η επιμονή της μητέρας του και η έλλειψη πειστικών απαντήσεων γύρω από τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, οδήγησαν σε νέα αναζήτηση στοιχείων.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη έφερε στο φως μία μαρτυρία – ντοκουμέντο, που ενδέχεται να ανατρέψει τα δεδομένα της υπόθεσης. Ο μάρτυρας, πρόσωπο που χαρακτηρίζεται «κλειδί», βρισκόταν στην περιοχή τη συγκεκριμένη ώρα και φαίνεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

«Εκείνη την ημέρα και την ώρα είδα ξαφνικά κάποιους να βγαίνουν από μία βάρκα. Δεν ήταν από το Λιμενικό… Ήταν ψαροντουφεκάδες. Κατέβηκαν για περίπου είκοσι λεπτά – μισή ώρα και μετά έφυγαν. Ήταν σίγουρα περισσότεροι από έναν και φορούσαν μαύρες ειδικές φόρμες. Δεν έδωσα τότε μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν είχα λόγο», δηλώνει χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας στην εκπομπή.

Η αποκάλυψή του προκαλεί ερωτήματα, καθώς –όπως ο ίδιος υποστηρίζει– κανείς δεν τον αναζήτησε ποτέ. Δεν κλήθηκε να δώσει κατάθεση, ούτε του ζητήθηκε να περιγράψει όσα είδε εκείνο το μεσημέρι κοντά στο ξωκκλήσι.

«Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν»

Η Δήμητρα Κίτσου, μητέρα του 29χρονου λιμενικού, αρνείται να δεχτεί το σενάριο της αυτοχειρίας και αποκαλύπτει τα κενά που η ίδια εντοπίζει στον περίεργο θάνατο του 29χρονου γιου της, Νίκου Καρακλά.

«Από τα στοιχεία που έχω μαζέψει μέχρι τώρα, πιστεύω πως ό,τι έγινε, έγινε πίσω από την εκκλησία γιατί τα μαλλιά του, το πρόσωπό του, τα γένια και το στόμα του, ήταν γεμάτα άμμο. Τον πήγαν στο πίσω μέρος της εκκλησίας που δεν υπήρχε ορατότητα και πρόσβαση από περαστικούς, τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν, τον σκότωσαν και στη συνέχεια τον έφεραν μπροστά. Τον κρέμασαν πρώτα από κάτω και μετά ανέβηκε κάποιος στον σταυρό και έδεσε το περίσσευμα του σχοινιού. Από τη θηλιά φαίνονται πολλά.

Η κυρία Δήμητρα λέει πως δεν έχει σταματήσει λεπτό να ψάχνει στοιχεία. «Πριν δέκα μέρες, ήρθα και έσκαψα εδώ, με την ελπίδα να βρω το μαχαίρι».

Σύμφωνα με την ίδια, τα όσα έχει εντοπίσει «δένουν» χρονικά με το σβησμένο υλικό των καμερών της περιοχής.

«Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον θάνατο του Νίκου μεταξύ τέσσερις και μισή με πέντε παρά είκοσι. Είναι ακριβώς τα τριάντα οχτώ λεπτά που λείπουν από το βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας. Αυτά τα πλάνα θα μας έδειχναν τα πάντα».

Η μαρτυρία για το φουσκωτό σκάφος που πλησίαζε την ακτή εκείνη την ώρα, έρχεται να συμπληρώσει τα ερωτήματά της.

«Θεωρώ ότι το σκάφος το έβγαλαν έξω, μέσα σε είκοσι λεπτά είχαν πιάσει τον γιο μου, τον ακινητοποίησαν, τον σκότωσαν, τον κρέμασαν και έφυγαν. Το παιδί μου ήταν γεροδεμένο, δεν θα μπορούσε ένας μόνος του να τα καταφέρει. Αυτοί που βγήκαν με το φουσκωτό, τον έδεσαν, γι’ αυτό υπάρχουν και τα σημάδια στην πλάτη του από σχοινί. Τα ίδια εντυπώματα υπάρχουν στα πόδια και στα χέρια του. Όπως επίσης υπάρχει και μια μαχαιριά κάτω από τον αριστερό μηρό του. Δεν μπορείς να μαχαιρωθείς σε αυτό το σημείο αν θέλεις να αυτοκτονήσεις».

«Εξαφάνισαν σαράντα λεπτά βίντεο με το ντοκουμέντο του σκάφους»

Η Δήμητρα Κίτσου μοιράστηκε με την εκπομπή τα στοιχεία που η ίδια εντόπισε και που, όπως λέει, της προκάλεσαν εντύπωση.

«Το πρώτο, τρανταχτό σημάδι είναι τα κομμένα πλάνα από το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών ασφαλείας, που κατέγραφαν όσα συνέβαιναν… Βλέπω καθαρά ένα φουσκωτό να πλησιάζει στο σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε νεκρός ο Νίκος. Κι έπειτα… τίποτα. Δεν μου δίνουν άλλα πλάνα. Είναι γύρω στις 4:07 — σχεδόν η ώρα που σκοτώνουν το παιδί μου. Και μετά το υλικό συνεχίζεται ξανά, από μια πλάγια κάμερα, στις 4:44».

Η μητέρα περιγράφει με τρεμάμενη φωνή τα όσα εμφανίζονται στη συνέχεια.

«Εκεί βλέπω μια οικογένεια να περνάει και μια κοπέλα που βλέπει τον γιο μου κρεμασμένο και λιποθυμά. Λίγο αργότερα, έρχεται ένας κύριος να ανάψει τα καντήλια. Βλέπει τον Νίκο και ευτυχώς επειδή ήταν συνταξιούχος αστυνομικός, κλείνει αμέσως τον χώρο για να μην πλησιάσει κανείς άλλος και ειδοποιεί τις Αρχές».

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Κίτσου μιλάει για τη στάση που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε από τις Αρχές το διάστημα που αναζητούσε απαντήσεις.

«Όσο καιρό πήγαινα στην Ασφάλεια Μυτιλήνης, το μόνο που δεχόμουν ήταν ειρωνείες. Ο Διευθυντής —φανταστείτε— μου είπε ότι βλέπω πολλές ταινίες και πως ο γιος μου είναι αυτόχειρας», καταλήγει με τη φωνή της να σπάει.

Το «ορφανό» αποτύπωμα που περιπλέκει το μυστήριο

Ένα ανεξήγητο εύρημα πάνω σε ένα απλό πλαστικό μπουκάλι νερού, μέσα στο σκηνικό θανάτου, έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο το μυστήριο στην υπόθεση του λιμενικού Νίκου Καρακλά, που βρέθηκε απαγχονισμένος στον ναό της Φανερωμένης στο Σίγρι της Λέσβου, τη Μεγάλη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τούνελ», οι αστυνομικοί κατά την αυτοψία στον χώρο εντόπισαν ένα δακτυλικό αποτύπωμα άγνωστου άνδρα πάνω σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα ξύλινο τραπεζάκι του ναού.

Κηλίδες αίματος υπήρχαν και πάνω στο πλαστικό τραπεζομάντηλο, αλλά και στο δάπεδο, εσωτερικά και εξωτερικά του ναού.

Ο εργαστηριακός έλεγχος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ήταν αποκαλυπτικός. Μετά από αντιπαραβολή, το αποτύπωμα που βρέθηκε στην επιφάνεια του μπουκαλιού κρίθηκε ανόμοιο με εκείνο του Νικολάου Καρακλά. Παράλληλα όμως, η ανάλυση DNA στο αίμα που εντοπίστηκε στο ίδιο μπουκάλι επιβεβαίωσε ότι ανήκει στον άτυχο λιμενικό.

Με απλά λόγια: το αίμα είναι του Νίκου, αλλά το αποτύπωμα δεν είναι δικό του.

Οι Αρχές επιχείρησαν να ταυτοποιήσουν το συγκεκριμένο δακτυλικό αποτύπωμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, χωρίς όμως μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα. Το εύρημα παραμένει «ορφανό», και η παρουσία ενός άγνωστου ατόμου στον χώρο την κρίσιμη χρονική περίοδο δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ποιος έπιασε το μπουκάλι και άφησε πίσω του το αποτύπωμά του, πάνω σε ένα αντικείμενο που έφερε το αίμα του άτυχου λιμενικού; Σε ποιον ανήκει αυτό το αποτύπωμα; Και τι ακριβώς συνέβη μέσα στο μικρό, γραφικό εκκλησάκι στο Σίγρι τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής;

Τα ντοκουμέντα που ανατρέπουν τα δεδομένα στο θρίλερ του λιμενικού

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής ο 29χρονος είχε έναν διαπληκτισμό με κάποιους, σύμφωνα με τη μητέρα του. Μετά τον διαπληκτισμό, ο 29χρονος γύρισε στο σπίτι του ξυπόλητος και αιμόφυρτος, πήρε ένα σχοινί και έφυγε ξανά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Τούνελ», στην περιοχή βρέθηκε το παπούτσι από το δεξί του πόδι, ενώ σε άλλο σημείο βρέθηκε το άλλο παπούτσι. Το ίδιο συνέβη και με τη θήκη από το κινητό του και το τηλέφωνό του.

Παράλληλα, η εκπομπή αποκαλύπτει πως σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν κηλίδες αίματος που δεν φαίνεται να ανήκουν στον λιμενικό ενώ στο χέρι του λιμενικού βρέθηκε πυρίτιδα.

Ο Γιάννης Τσιάμπας, πραγματογνώμονας πυροβόλων όπλων, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως το δεξί χέρι του θανόντα ήρθε σε επαφή με κάποιον ο οποίος προγενέστερα είχε πυροβολήσει.

«Ο ίδιος δεν είχε πυροβολήσει σε καμία περίπτωση, θα είχε περισσότερα σωματίδια.

«Δεχόταν απειλές από τα κυκλώματα ναρκωτικών»

Στο «Τούνελ» μίλησε και ο πατέρας του 29χρονου λιμενικού από τη Λέσβο, που βρέθηκε μαχαιρωμένος και απαγχονισμένος στη «Φανερωμένη» στο Σίγρι, την Μεγάλη Παρασκευή του 2025. Ο ίδιος ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λουξεμβούργο.

«Έδωσα την κατάθεσή μου στην Ελληνική Πρεσβεία του Λουξεμβούργου. Ήταν ένορκη και κράτησε έξι ολόκληρες ώρες. Εξήγησα όλα όσα μου είχε εμπιστευτεί ο γιος μου, με τον οποίο μιλούσα κάθε μέρα του χρόνου, ακόμη και δύο και τρεις φορές την ημέρα. Ήταν ένα παιδί χαμογελαστό, χωρίς ποτέ να παραπονεθεί για κάτι στη ζωή του. Το μόνο του πρόβλημα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήταν ο προϊστάμενός του», περιγράφει με ένταση στη φωνή του.

Όπως αποκάλυψε, ο 29χρονος δεχόταν απειλές λόγω της φύσης της δουλειάς του.

«Είχε να κάνει με εμπόρους ναρκωτικών και γενικά με κόσμο σεσημασμένο. Όσες φορές όμως το ανέφερε στον ανώτερό του, εκείνος του απαντούσε να… βάλει δικηγόρο», λέει χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας μιλάει ανοιχτά για τις υποψίες του ότι πίσω από τον θάνατο του γιου του κρύβονται σκοτεινά κυκλώματα.

«Δυστυχώς, κανείς δεν ξέρει μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Ο Νίκος φοβόταν να μπει στο σπίτι του και έκανε δύο γύρους κάθε φορά πριν ανέβει. Το ’24 είχε συλλάβει έναν από τη Μυτιλήνη με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης, την ώρα που έβγαινε από το καράβι. Μαζί του ήταν και ο σκύλος του, ο Κιμ, που τον υπέδειξε. Ο άνθρωπος αυτός είναι τώρα στη φυλακή, όμως ο γιος μου είχε συνέχεια προβλήματα από τότε. Του είχε σπάσει και το προσωπικό και το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο και όποτε τον έβλεπε στο δρόμο τον απειλούσε».

Όλα αυτά, όπως είπε στο «Τούνελ», ο Νίκος τα ανέφερε συνεχώς στον προϊστάμενό του.

«Κι εκείνος… τα ίδια. Του έλεγε να πάει σε δικηγόρο. Φανταστείτε μια φορά τον είχε βάλει να φυλάει ένα ύποπτο δέμα. Ξαφνικά ο σκύλος έκανε εμετό. Ο Νίκος του ζήτησε να τον αλλάξει για να τον πάει στον κτηνίατρο. Και ο προϊστάμενος τον έβγαλε… αναφορά, επειδή δεν του έστελνε φωτογραφία τον εμετό!».

Ο πατέρας περιγράφει πως ο γιος του φοβόταν να φύγει από την υπηρεσία για έναν μόνο λόγο: μην του πάρουν τον Κιμ, τον «γιο του», όπως αποκαλούσε με αγάπη τον σκύλο ανιχνευτή.

«Η δικογραφία έφτασε στη Μυτιλήνη, στα χέρια της πρώην γυναίκας μου. Εκείνη εδώ και 7,5 μήνες έχει βάλει σκοπό να βρει τον δολοφόνο του παιδιού μας. Πιστεύει ότι πρόκειται για δολοφονία, όπως κι εγώ. Όποιες κι αν είναι οι απαντήσεις που θα λάβουμε, το παιδί μας πίσω δεν γυρίζει. Θέλω μόνο να αναπαυθεί η ψυχούλα του… και, αν είναι δολοφονία, να βρεθεί αυτός που το έκανε — και όλοι όσοι ήταν γύρω του εκείνο το διάστημα», κατέληξε με τρεμάμενη φωνή.