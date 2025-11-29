Κακοκαιρία «Adel»: Πολλά τα προβλήματα από την σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική – Πτώσεις δέντρων στην Κηφισιά – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

Μία έντονη καταιγίδα χτύπησε τα μεσάνυχτα την Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Ο δυνατός άνεμος και η χαλαζόπτωση μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, ενώ σε ορισμένα σημεία οι ριπές ανέμων προκάλεσαν ζημιές και διακοπές ρεύματος. Η κακοκαιρία, «Adel», συνεχίζει να δημιουργεί δυσκολίες, με καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και νέα φαινόμενα να αναμένονται το Σάββατο στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας.

Η σφοδρή νεροποντή ξεκίνησε από τα νότια προάστια λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και επεκτάθηκε γρήγορα προς τα δυτικά και βόρεια, φτάνοντας μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Παρότι η διάρκειά της ήταν μικρή, η έντασή της ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές κυρίως σε Κηφισιά, Πειραιά και Κερατσίνι. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα έπεσαν, και σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στην Κηφισιά, η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων και σημαντικές ζημιές. Στην οδό Κοκκινάκη, έπεσε ένας ευκάλυπτος, ενώ στην οδό Ελάτης ένα πεύκο έπεσε μέσα στην αυλή κατοικίας, παρασύροντας πυλώνα ρεύματος και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης.

Παράλληλα, στην οδό Πειραιώς, μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο Κερατσίνι, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία αναγνώστη του enikos.gr, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο πυκνή που οι δρόμοι ασπρίσανε μέσα σε λίγα λεπτά, θυμίζοντας χειμωνιάτικο τοπίο. Οι οδηγοί δυσκολεύονταν να κινηθούν, ενώ σε πολλά σημεία παρατηρήθηκε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω της ολισθηρότητας.

Χάος στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας «Adel»

Η έντονη κακοκαιρία δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς βροχοπτώσεις ανάγκασαν τις αρχές να περιορίσουν τη χρήση των αεροδιαδρόμων, με αποτέλεσμα να λειτουργεί μόνο ένας διάδρομος για απογειώσεις και προσγειώσεις. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη για λόγους ασφάλειας πτήσεων, μείωσε σημαντικά τη δυνατότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Έτσι, σχεδόν όλες οι πτήσεις σημείωσαν καθυστερήσεις έως και μιάμιση ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβάτες περίμεναν μέσα στα αεροσκάφη ή στις αίθουσες αναμονής.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση λόγω των ημερών επιδείνωσε την κατάσταση, με το προσωπικό του αεροδρομίου να καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί ομαλή ροή στις πτήσεις. Παρά τις προσπάθειες, η ένταση των φαινομένων και η μειωμένη επιχειρησιακή δυνατότητα δημιούργησαν προβλήματα συντονισμού στο δίκτυο. Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Το Σάββατο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας «Adel» θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο, έως και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα είναι νεφελώδης με ασθενείς βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με το μεσημέρι να κυμαίνεται κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, φτάνοντας τους 18 στα ανατολικά και έως 20 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025