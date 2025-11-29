Διεθνές Αεροδρόμιο Φιλαδέλφειας: Απειλή για βόμβα έβαλε προσωρινά «φρένο» στα αεροσκάφη

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας ακυρώθηκαν για λίγο την Παρασκευή λόγω απειλής για βόμβα, η οποία αντιμετωπίστηκε χωρίς απρόοπτα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ και την αστυνομία.

Το χρονικό της απειλής και η προσωρινή διακοπή πτήσεων

Όπως μεταδίδουν πληροφορίες του Reuters, η FAA εξέδωσε προειδοποίηση για απαγόρευση προσγείωσης για το αεροδρόμιο λίγο μετά τις 7 μ.μ. τοπική ώρα (00:00 GMT), αναφέροντας ότι υπήρχε απειλή για βόμβα. Περίπου 30 λεπτά αργότερα, η FAA δήλωσε ότι το περιστατικό ασφαλείας είχε επιλυθεί και η κανονική λειτουργία είχε επαναρχίσει.

Η διακοπή των πτήσεων στο έδαφος οφειλόταν σε «μια κατάσταση που απαιτούσε τη βοήθεια της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας εντός ενός αεροπλάνου», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε μια δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το αεροπλάνο έχει λάβει άδεια απογείωσης και η απαγόρευση προσγείωσης έχει αρθεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Υπήρξαν αναφορές για απειλές για βόμβες σε άλλα αεροδρόμια των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες επίσης διευθετήθηκαν χωρίς απρόοπτα.