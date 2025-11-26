Λιθουανία: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Aεροσκάφος βγήκε εκτός διάδρομου – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Λιθουανία, Βίλνιους, αεροδρόμιο

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
17:57 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Επίθεση στους New York Times και σε δημοσιογράφο τους – «Είναι άσχημη εσωτερικά και εξωτερικά»

Καθώς οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Πρόεδρος Ντόναλντ ...
15:42 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από την πύρινη λαίλαπα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών – Δεκάδες τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο βόρειο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τε...
14:03 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Χάθηκε… λούτρινο αρκουδάκι που «ταξίδεψε» στην στρατόσφαιρα – Το σχολείο που το εκτόξευσε το αναζητά

Ένα σχολείο στη Βρετανία καλεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός… λούτρινου που χ...
13:00 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κύπρος – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-ορόσημο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι προβλέπει και γιατί αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησε την Τετάρτη επίσημη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»