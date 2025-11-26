Λιθουανία: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Aεροσκάφος βγήκε εκτός διάδρομου – ΦΩΤΟ

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.
Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.
LOT Polish Airlines Embraer E170STD arriving from Warsaw slid off the taxiway after landing at Vilnius Airport on Thursday, prompting authorities to temporarily close the runway, airport officials said.
