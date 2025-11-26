Τουρκία: Γνωστός δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης λόγω σχολίων για τον Ερντογάν

Ο γνωστός ανεξάρτητος Τούρκος δημοσιογράφος Φατίχ Αλτάιλι καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και δύο μηνών από τουρκικό δικαστήριο λόγω σχολίων του για την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι TRT, η καταδίκη του Αλτάιλι έρχεται στο πλαίσιο ευρύτερης καταστολής Τούρκων πολιτικών αντιπάλων, μεταξύ των οποίων και η προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τον Μάρτιο, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά τις οποίες αρνείται.

Ο Αλτάιλι, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube, είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο λόγω σχολίων σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με μια δημοσκόπηση που έδειχνε ότι οι περισσότεροι Τούρκοι ήταν αντίθετοι στην πιθανότητα ο Ερντογάν να κυβερνήσει ισόβια.

Στο βίντεο, αναφερόμενος στην οθωμανική ιστορία, ο Αλτάιλι είπε ότι οι Τούρκοι «σκότωναν» ή «έπνιγαν» ηγέτες που δεν ήθελαν πλέον στην εξουσία.

Ο σύμβουλος του Ερντογάν, Οκτάι Σαράλ, είχε σχολιάσει τότε ότι τα σχόλια του Αλτάιλι «πήγαν πολύ μακριά».

Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı ve

tahliye edilmeyerek, cezaevine geri gönderildi. Ne yaptı adam? Bu nasıl iştir arkadaş?

Yani zulümden başka bir şey değil.

Ama adalet herkese lazım, ona göre!

pic.twitter.com/Q7EN3HMHz6 — Mustafa Sarı (@serbazmustafa61) November 26, 2025



Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι καταδίκασε τον δημοσιογράφο για «απειλή κατά του Προέδρου» και ότι θα παραμείνει στη φυλακή, σύμφωνα με το TRT. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Αλτάιλι αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι δεν είχε σκοπό να απειλήσει τον Ερντογάν και ζητώντας την αθώωσή του.

Ο Ερίντ Σαγκάν, δικηγόρος του Αλτάιλι και πρόεδρος της Ένωσης Δικηγορικών Συλλόγων της Τουρκίας (TBB), δήλωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου ήταν απολύτως «παράνομη» και παραβίαζε θεμελιώδεις ελευθερίες, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του θα ασκήσει έφεση.

«Η απόφαση αποτελεί εκφοβισμό ολόκληρου του Τύπου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο καταπίεσης όλων των φωνών που διαφωνούν», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο.

Διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν εδώ και καιρό εκφράσει ανησυχίες για τους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης στην Τουρκία, με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα να κατατάσσει τη χώρα 158η σε σύνολο 180 χωρών στον Δείκτη Ελευθερίας Τύπου για το 2024.