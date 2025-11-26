Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από την πύρινη λαίλαπα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών – Δεκάδες τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο βόρειο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, αφήνοντας τουλάχιστον 13 νεκρούς και έναν άγνωστο αριθμό ατόμων εγκλωβισμένους μέσα στους πύργους, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε πολλούς από τους 31 ορόφους των κτιρίων του συγκροτήματος Wang Fuk Court, όπου βρίσκονται συνολικά 2.000 διαμερίσματα σε 8 κτίρια.

Οι πυροσβέστες πάλεψαν με τις φλόγες μέχρι αργά το βράδυ, με παχύ μαύρο καπνό να σκεπάζει τον ουρανό και πορτοκαλί φλόγες να φωτίζουν τη νύχτα.

A massive four-alarm fire erupted on November 26, 2025, in the Wang Fuk Court housing estate, a subsidized home ownership complex in Hong Kong's northern Tai Po district. The blaze began around 2:51 p.m. local time when flames ignited bamboo scaffolding on multiple



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε στο πρακτορείο ότι ακόμη δεν έχει ακριβή αριθμό για το πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στα κτίρια.

Ένας κάτοικος με το επώνυμο Wong κατέρρευσε σε δάκρυα, λέγοντας ότι η σύζυγός του ήταν παγιδευμένη σε ένα από τα κτίρια.

Ο διευθυντής της πυροσβεστικής ανακοίνωσε ότι ένας πυροσβέστης με το επώνυμο Ho βρίσκεται ανάμεσα στους 13 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

A major fire broke out at Wang Fuk Court, Tai Po district in Hong Kong on Wednesday afternoon. The fire was upgraded to a No 5 alarm at 6:22 pm and has yet to be extinguished. By 8:20 pm, the fire had led to 13 deaths, according to the press conference.



Ο 66χρονος Harry Cheung, που ζει στο Block Two του συγκροτήματος εδώ και πάνω από 40 χρόνια, περιέγραψε: «Άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο περίπου στις 14:45 και είδα μια φωτιά να ξεσπάει σε κοντινό κτίριο. Αμέσως γύρισα πίσω για να μαζέψω τα πράγματά μου».

«Δεν ξέρω καν πώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι μόνο πού θα κοιμηθώ απόψε, γιατί πιθανότατα δεν θα μπορέσω να επιστρέψω στο σπίτι», πρόσθεσε.

Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε γειτονική πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απογοήτευση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο καπνός υψωνόταν από τα κτίρια, κάποια από τα οποία καλύπτονταν από μπαμπού σκαλωσιές.

Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα ανέφεραν ότι οι κτιριακές μονάδες ήταν υπό ανακαίνιση για περίπου ένα χρόνο. Σκαλωσιές φαίνονται σε βίντεο να πέφτουν στο έδαφος, ενώ δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα είχαν παραταχθεί στους δρόμους κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Το Wang Fuk Court είναι ένα από τα πολλά πολυώροφα συγκροτήματα στο Χονγκ Κονγκ, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο. Το Τάι Πο, κοντά στα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα, είναι ένα προάστιο με περίπου 300.000 κατοίκους.