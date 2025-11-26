Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από την πύρινη λαίλαπα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών – Δεκάδες τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από την πύρινη λαίλαπα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών – Δεκάδες τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ
Φωτογραφία: Reuters

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο βόρειο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, αφήνοντας τουλάχιστον 13 νεκρούς και έναν άγνωστο αριθμό ατόμων εγκλωβισμένους μέσα στους πύργους, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε πολλούς από τους 31 ορόφους των κτιρίων του συγκροτήματος Wang Fuk Court, όπου βρίσκονται συνολικά 2.000 διαμερίσματα σε 8 κτίρια.

Οι πυροσβέστες πάλεψαν με τις φλόγες μέχρι αργά το βράδυ, με παχύ μαύρο καπνό να σκεπάζει τον ουρανό και πορτοκαλί φλόγες να φωτίζουν τη νύχτα.


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε στο πρακτορείο ότι ακόμη δεν έχει ακριβή αριθμό για το πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στα κτίρια.

Ένας κάτοικος με το επώνυμο Wong κατέρρευσε σε δάκρυα, λέγοντας ότι η σύζυγός του ήταν παγιδευμένη σε ένα από τα κτίρια.

Ο διευθυντής της πυροσβεστικής ανακοίνωσε ότι ένας πυροσβέστης με το επώνυμο Ho βρίσκεται ανάμεσα στους 13 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.


Ο 66χρονος Harry Cheung, που ζει στο Block Two του συγκροτήματος εδώ και πάνω από 40 χρόνια, περιέγραψε: «Άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο περίπου στις 14:45 και είδα μια φωτιά να ξεσπάει σε κοντινό κτίριο. Αμέσως γύρισα πίσω για να μαζέψω τα πράγματά μου».

«Δεν ξέρω καν πώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι μόνο πού θα κοιμηθώ απόψε, γιατί πιθανότατα δεν θα μπορέσω να επιστρέψω στο σπίτι», πρόσθεσε.

Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε γειτονική πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απογοήτευση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο καπνός υψωνόταν από τα κτίρια, κάποια από τα οποία καλύπτονταν από μπαμπού σκαλωσιές.

Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα ανέφεραν ότι οι κτιριακές μονάδες ήταν υπό ανακαίνιση για περίπου ένα χρόνο. Σκαλωσιές φαίνονται σε βίντεο να πέφτουν στο έδαφος, ενώ δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα είχαν παραταχθεί στους δρόμους κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Το Wang Fuk Court είναι ένα από τα πολλά πολυώροφα συγκροτήματα στο Χονγκ Κονγκ, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο. Το Τάι Πο, κοντά στα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα, είναι ένα προάστιο με περίπου 300.000 κατοίκους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
17:57 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Επίθεση στους New York Times και σε δημοσιογράφο τους – «Είναι άσχημη εσωτερικά και εξωτερικά»

Καθώς οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Πρόεδρος Ντόναλντ ...
15:53 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Λιθουανία: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Aεροσκάφος βγήκε εκτός διάδρομου – ΦΩΤΟ

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε δι...
14:03 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Χάθηκε… λούτρινο αρκουδάκι που «ταξίδεψε» στην στρατόσφαιρα – Το σχολείο που το εκτόξευσε το αναζητά

Ένα σχολείο στη Βρετανία καλεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός… λούτρινου που χ...
13:00 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κύπρος – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-ορόσημο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι προβλέπει και γιατί αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησε την Τετάρτη επίσημη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»