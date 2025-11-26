Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας – Πώς έγινε η τραγωδία

Από το Ηράκλειο της Κρήτης καταγόταν ο 19χρονος πυροτεχνουργός που σκοτώθηκε ακαριαία όταν έσκασε μία χειροβομβίδα σε στρατιωτική μονάδα της Ρόδου.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 19χρονος ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτης.

Σε σοκ οι Λιμενικοί του Ηρακλείου

Σε σοκ βρίσκονται οι λιμενικοί του Ηρακλείου στο άκουσμα της τραγικής είδησης του θανάτου του 19χρονου. Ο πατέρας του ήταν στο Λιμενικό Σώμα με όλους στην Κρήτη να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνος. «Μάχιμος αξιωματικός και υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε όλοι παγωμένοι. Δεν ξέρουμε πως να αντιδράσουμε. τι να του πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια», ανέφεραν στελέχη του σώματος στο Ηράκλειο.

Πώς έγινε η τραγωδια

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί, ο 19χρονος και ένας 39χρονος, που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε η έκρηξη όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στη Ρόδο:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος»