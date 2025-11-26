Γερμανία: 63χρονος σκότωσε τη σύζυγο, τους δύο γιους και την αδελφή του και ύστερα αυτοκτόνησε – Τους πυροβόλησε εν ψυχρώ

Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Μια οικογενειακή τραγωδία στη νοτιοδυτική Γερμανία αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ένας άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τέσσερις συγγενείς του πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του, στην περιοχή του Ρόιτλινγκεν, αναφέρει η Bild.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 63χρονος φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του, τους δύο γιους του και την αδελφή του σε διαφορετικά σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Ρόιτλινγκεν, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Σύμφωνα με τη Welt, οι δολοφονίες σημειώθηκαν την Τρίτη, αλλά έγιναν γνωστές την Τετάρτη. Τα πτώματα εντοπίστηκαν σε Ρόιτλινγκεν, Πφούλινγκεν και Σανκτ Γιόχαν.


Ο δράστης φέρεται αρχικά να πυροβόλησε και να σκότωσε τους δύο γιους του, ηλικίας 27 και 29 ετών, στην επιχείρησή του στο Σανκτ Γιόχαν, και στη συνέχεια την 60χρονη αδελφή του στο διαμέρισμά της στο Ρόιτλινγκεν. Ακολούθως, σύμφωνα με την αστυνομία, πυροβόλησε θανάσιμα τη 57χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στο Πφούλινγκεν και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης, όταν μια γυναίκα που φρόντιζε την αδελφή του δράστη την εντόπισε νεκρή και ειδοποίησε τις αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υποψίες στράφηκαν γρήγορα προς τον αδελφό της, με αποτέλεσμα να σταλούν αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.

Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν και τις υπόλοιπες σορούς. Το όπλο της επίθεσης βρέθηκε δίπλα στον άνδρα και τη σύζυγό του, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο 63χρονος το κατείχε νόμιμα ως κυνηγός.

Η αστυνομία υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για δεύτερο δράστη. Η έρευνα για τα κίνητρα του 63χρονου συνεχίζεται.

