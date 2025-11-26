Πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρονται με ελικόπτερα – 33 νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι

Οι αρχές στην Ταϊλάνδη σχεδιάζουν να στείλουν σήμερα ελικόπτερα για να απομακρύνουν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση από νοσοκομείο στη νότια Ταϊλάνδη, η οποία πλήττεται από τις χειρότερες εδώ και χρόνια πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στην περιοχή, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 33 και αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις.

Πλημμύρες έπληξαν εννέα επαρχίες της Ταϊλάνδης και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.

Στην Ινδονησία, 8 ως 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ένας σκοτώθηκε στη Μαλαισία.

Στην ταϊλανδική πόλη Χατ Γιάι, που έχει πληγεί περισσότερο, αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών δήλωσε πως ελικόπτερα θα παραδώσουν τρόφιμα και θα απομακρύνουν ασθενείς καθώς έχει πλημμυρίσει ο πρώτος όροφος του κύριου δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται 600 ασθενείς, περίπου 50 από τους οποίους στη μονάδα εντατικής.

«Σήμερα όλοι οι ασθενείς της εντατικής θα απομακρυνθούν από το νοσοκομείο της Χατ Γιάι», δήλωσε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος του υπουργείου Σομρέρκ Τσανγκσαμάν.



Περίπου 20 ελικόπτερα και 200 σκάφη, που συμμετέχουν στις προσπάθειες των διασωστών στη Χατ Γιάι, αντιμετώπισαν δυσκολίες στις προσπάθειές τους να φθάσουν στους πληγέντες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.

The Royal Thai Navy’s 2nd Fleet dispatched a S-76B helicopter to deliver relief supplies to residents affected by flooding in Hat Yai district, Songkhla. The operation aims to ease hardships for flood-hit communities. Authorities urged those needing assistance to contact the 2nd… pic.twitter.com/xirsynSXOM — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 26, 2025



Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και το ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονται στο νοσοκομείο, ανέρχονται σε περίπου 2.000 ανθρώπους και σκάφη θα μπορέσουν να τους παραδώσουν τρόφιμα, καθώς τα νερά υποχωρούν, δήλωσε ο Σομρέρκ.



Μέσα σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα έπεσαν στη Χατ Γιάι 335 χιλιοστά βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα εδώ και 300 χρόνια.

Στρατιωτικά ελικόπτερα μεταφέρουν επίσης γεννήτριες στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε από το ταϊλανδικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες εξοπλισμού να μεταφέρεται σε μια σκεπή κάτω από γκρίζους ουρανούς.

Οι πλημμύρες σε εννέα ταϊλανδικές επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα, όπου βρίσκεται η Χατ Γιάι, έπληξαν περισσότερες από 980.000 κατοικίες και περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αξιωματούχοι της ταϊλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ανακοίνωσαν πως περιμένουν σήμερα καταιγίδες και σφοδρές βροχοπτώσεις σε αρκετές νότιες επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα.

Αεροσκάφη και φορτηγά μεταφέρουν στη Χατ Γιάι σκάφη χωρίς καρίνα, καθώς και φουσκωτά σκάφη, μαζί με ιατρικά εφόδια και προσωπικό, ανακοινώθηκε από τις ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν χθες, Τρίτη, την ευθύνη των προσπαθειών για την ανακούφιση των πληγέντων.

The Fourth Army Area and the Air Force are rushing to aid Hat Yai amid severe flooding. The Army deployed an AS550 helicopter with an oxygen tank to assist Hat Yai Hospital and residents cut off by the floodwaters, while the Air Force’s H225M helicopter is delivering additional… pic.twitter.com/gn9i98z8iM — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 26, 2025



Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ταϊλάνδης, το Chakri Naruebet, απέπλευσε χθες από τη βάση του για να παράσχει αεροπορική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια και γεύματα, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Στην Ταϊλάνδη σημειώνονται τακτικά ισχυρές βροχοπτώσεις από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Για κάθε επιπλέον βαθμό, η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει επιπρόσθετη υγρασία 7%, καθιστώντας σφοδρότερες τις βροχοπτώσεις, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ