Αγία Σοφία: Σάλος για τις εργασίες με τους γερανούς στο εσωτερικό της – «Δεν αντέχει αυτό το φορτίο», προειδοποιεί ιστορικός

Πηγή: Instagram / @antiktarih

Η είσοδος βαρέων μηχανημάτων στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα για την ασφάλεια και τη μέθοδο αποκατάστασης ενός από τα σπανιότερα πολιτιστικά μνημεία του κόσμου.

Ο Τούρκος ιστορικός, συγγραφέας και καθηγητής İlber Ortaylı, σχολίασε τις εικόνες των βαρέων μηχανημάτων που εισήχθησαν στον χώρο, προκαλώντας σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Sozcu, η μέθοδος των εργασιών αποκατάστασης στην Αγία Σοφία, που μετρά πάνω από 1.500 χρόνια και έχει επιβιώσει από αμέτρητες καταστροφές, περιλαμβάνει με τρόπο άνευ προηγουμένου δύο γερανούς βάρους 45 τόνων ο καθένας.


Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι εικόνες, ανακοινώθηκε ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της αντισεισμικής αντοχής και έχουν την έγκριση επιστημονικής επιτροπής.

Ωστόσο, ο Ortaylı εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του μέσω των social media, γράφοντας: «Η Αγία Σοφία πραγματικά δεν αντέχει αυτό το φορτίο – δεν καταλαβαίνουν καθόλου την αρχιτεκτονική. Ξεχάστε ένα φορτηγό ή έναν γερανό… Ούτε καν ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει εκεί.

Οι συνέπειες αυτών των παρεμβάσεων θα γίνουν εμφανείς αργά ή γρήγορα. Το υπόγειο του κτιρίου είναι γεμάτο με τούνελ. Όποιος έρχεται στην εξουσία συμπεριφέρεται στην Αγία Σοφία σαν να είναι ιδιοκτησία του πατέρα του. Θα το πω ξανά: Αν αυτό το κτίριο καταρρεύσει, ο κόσμος θα θεωρήσει υπεύθυνους τους Τούρκους.

Πού ξέρουν πόσα τόνους μπορεί να αντέξει; Σε ποια δεδομένα βασίζονται οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά;»

