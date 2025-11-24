Αγία Σοφία: Σφοδρές αντιδράσεις για τα φορτηγά που «πάτησαν» το ιστορικό δάπεδο – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου

Enikos Newsroom

διεθνή

Αγία Σοφία: Σφοδρές αντιδράσεις για τα φορτηγά που «πάτησαν» το ιστορικό δάπεδο – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου
Πηγή: Türkiye Today

Κύμα ανησυχίας έχει προκαλέσει η εμφάνιση ενός βαρέος γερανοφόρου οχήματος στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από την Turkiye Today να εγείρουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τελευταίες εργασίες αποκατάστασης στο ιστορικό μνημείο.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ναού δείχνουν έναν γερανοφόρο φορτηγό να έχει οδηγηθεί πάνω στο ιστορικό δάπεδο και να έχει σταθμεύσει σε προσωρινές προστατευτικές επιφάνειες, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με το κατά πόσο προστατεύεται επαρκώς το εύθραυστο υπόστρωμα.

Υπουργείο Πολιτισμού: Είναι 1486 ετών – Γίνονται εργασίες αποκατάστασης

Μετά τη δημόσια συζήτηση που άνοιξαν οι εικόνες, το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Ανέφερε πως η Αγία Σοφία είναι «1486 ετών» και τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με το μήνυμά του, «ο κεντρικός τρούλος εισέρχεται στη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη διαδικασία αποκατάστασης στην ιστορία του» και θα γίνει πιο ανθεκτικός σε σεισμούς, ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί προσεκτικά ο αυθεντικός χαρακτήρας του μνημείου.

Αγία Σοφία
Πηγή: Instagram / @antiktarih

Ανησυχία για την παρουσία βαρέων οχημάτων

Οι νέες εικόνες, ωστόσο, μετατόπισαν την προσοχή σε όσα συμβαίνουν στο δάπεδο, όπου η ομάδα αποκατάστασης έχει φέρει βαρέα οχήματα. Φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν φορτηγά  να εισέρχονται στο τέμενος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα δείχνει ένα μεγάλο γερανοφόρο φορτηγό τοποθετημένο πάνω στο ιστορικό δάπεδο. Μια άλλη εικόνα αποτυπώνει τον γερανό στην περιοχή της Αυτοκρατορικής Πύλης, της κύριας τελετουργικής εισόδου του κτιρίου, που συνδέεται με αυτοκρατορικές πομπές.

Αγία Σοφία
Πηγή: Instagram / @antiktarih

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, όπου χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναρωτήθηκαν γιατί επιτρέπεται σε τέτοια οχήματα να κινηθούν πάνω στο δάπεδο ενός τόσο παλαιού μνημείου.

Το δάπεδο φαίνεται να έχει καλυφθεί με πάνελ, ώστε οι τροχοί των φορτηγών να μην ακουμπούν απευθείας στην ιστορική επιφάνεια.

Αγία Σοφία
Πηγή: Instagram / @antiktarih

Σύμφωνα με ειδικό συντηρητή, το σύστημα που φαίνεται στις φωτογραφίες είναι σχετικά απλό. Τα πάνελ δεν μοιάζουν με παχιά, αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία, αλλά με επίπεδα φύλλα που θα μπορούσαν να γλιστρήσουν.

Αγία Σοφία
Πηγή: Instagram / @antiktarih

Ορισμένες περιοχές φαίνεται να παραμένουν χωρίς κάλυψη, πράγμα που σημαίνει ότι το φορτίο ενδέχεται να μην κατανέμεται ομοιόμορφα κάτω και γύρω από το όχημα.

Όπως εξηγεί ένας μελετητής που μίλησε στην Türkiye Today υπό καθεστώς ανωνυμίας, το δάπεδο της Αγίας Σοφίας δεν αποτελείται από μία ενιαία, συμπαγή στρώση. Κάτω από την ορατή επιφάνεια υπάρχουν ψηφιδωτά, αυθεντικά πέτρινα δάπεδα και, σε ορισμένα σημεία, κοιλότητες που μοιάζουν με κρύπτες.

Τα συγκεντρωμένα φορτία και οι δονήσεις σε μια τέτοια πολυεπίπεδη και κατά τόπους κούφια δομή θα μπορούσαν να μεταφέρουν πίεση στα υποκείμενα στοιχεία και με τον καιρό να τα βλάψουν ή να τα παραμορφώσουν.

Αγία Σοφία
Πηγή: Instagram / @antiktarih

Ανακοίνωση για τις εργασίες

Μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν οι εικόνες των γερανοφόρων φορτηγών εντός της Αγίας Σοφίας, η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων εξέδωσε λεπτομερή ανακοίνωση και δημοσίευσε έγγραφα σχετικά με τις μεθόδους προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αποκατάστασης.

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι το έργο εκτελείται υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η αντισεισμική αντοχή και η δομική ασφάλεια χωρίς να θιγεί η αυθεντικότητα του μνημείου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πριν από την είσοδο των οχημάτων πραγματοποιήθηκαν στατικές δοκιμές φορτίου, γεωραντάρ, ανάλυση κατηγοριοποίησης του εδάφους και δοκιμές φέρουσας ικανότητας, οι οποίες έδειξαν ότι το υποκείμενο δάπεδο μπορεί να αντέξει με ασφάλεια έως 25 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αγία Σοφία
Πηγή: Instagram / @antiktarih

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, κατασκευάστηκε μια προσωρινή πλατφόρμα ικανή να σηκώσει 30 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο. Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι το βαρύτερο όχημα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ζυγίζει 45 τόνους, αλλά όταν τοποθετείται πάνω στην προστατευτική επιφάνεια, το πραγματικό φορτίο που μεταδίδεται στο δάπεδο δεν ξεπερνά τους 6 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή πολύ κάτω από το σχεδιασμένο όριο ασφαλείας.

Οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι το σύστημα αυτό κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος, εμποδίζει τη μεταφορά δονήσεων στο αυθεντικό πέτρινο δάπεδο και αποτρέπει κάθε πιθανή επαφή με τα υποκείμενα ψηφιδωτά, τις κοιλότητες τύπου κρύπτης ή τα αρχαία στρώματα λιθόστρωτου.

Επιπλέον, σημείωσαν ότι χρησιμοποιούνται συσκευές συλλογής καυσαερίων ώστε να μην κυκλοφορούν εκπομπές ρύπων στο εσωτερικό του μνημείου, ενώ τα οχήματα κινούνται αποκλειστικά σε προκαθορισμένες, ειδικά προετοιμασμένες διαδρομές και ποτέ απευθείας πάνω στο ιστορικό μαρμάρινο δάπεδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ανήλικα αδέρφια μαχαιρώθηκαν σε συμπλοκή-Σοκαριστική αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων

Κοινό φάρμακο για την ουρική αρθρίτιδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακού και εγκεφαλικού, σύμφωνα με νέα μελέτη

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προ...
15:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό...
15:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση τη...
14:11 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα