Πίνακας της Αναγέννησης πουλήθηκε σε δημοπρασία για 777.000 ευρώ – Ανακαλύφθηκε σκονισμένος μέσα σε γκαράζ

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη σε ένα γκαράζ στην Οξφόρδη κατέληξε σε μια εντυπωσιακή δημοπρασία, με ένα σκονισμένο έργο τέχνης να μετατρέπεται σε… χρυσάφι. Ένας πίνακας -που για χρόνια έμενε απαρατήρητος- αποδείχθηκε ότι ήταν ένα αριστούργημα της Αναγέννησης, ηλικίας περίπου 500 ετών.

Ο πίνακας, που απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος και αποδίδεται στον ζωγράφο του 15ου αιώνα Πιέτρο Βανούτσι, γνωστός και ως «Περουτζίνο», πωλήθηκε έναντι 685.000 λιρών (777 χιλιάδες ευρώ) σε ιδιώτη αγοραστή.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω του οίκου JS Fine Arts στο Μπάνμπερι της Οξφορντσάιρ και κράτησε μόλις 15 λεπτά, όμως ήταν αρκετή για να εξελιχθεί σε μια μάχη προσφορών που προσέλκυσε ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο.

Το κύμα προσοχής ήταν τόσο έντονο, ώστε –όπως μεταφέρουν οι υπεύθυνοι– τα τηλέφωνα του οίκου χτυπούσαν ασταμάτητα. Ο επικεφαλής της διαδικασίας, Τζο Σμιθ, δήλωσε: «Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε δημοπράτης. Ξέραμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, αλλά η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας».

Renaissance painting found in garage sells for £685k https://t.co/7Lg0ggDzcO — BBC News (UK) (@BBCNews) November 23, 2025



Η τιμή πώλησης διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ του οίκου δημοπρασιών, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο υψηλό των 285.000 λιρών. Ο πωλητής, κάτοικος της Οξφόρδης, είχε αποκτήσει τον πίνακα πριν από χρόνια, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για την προέλευσή του ή την πιθανή του αξία.

Ο Βανούτσι θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της ιταλικής Αναγέννησης και είχε φτάσει να αντιμετωπίζεται ως ισάξιος του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Παρότι πέθανε το 1523, η φήμη του «Περουτζίνο» επισκιάστηκε σταδιακά από τον μαθητή του, τον Ραφαήλ, ο οποίος έγινε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Αναγέννησης.