Πλημμύρες στο Βιετνάμ: Drone – ήρωας διέσωσε αγρότη που είχε εγκλωβιστεί σε ποταμό – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Στο Βιετνάμ, οι πλημμύρες των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 90 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές, αλλά δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης με drones έχουν σώσει δεκάδες ανθρώπους από τα ορμητικά νερά.

Στο πιο εντυπωσιακό περιστατικό, ένας 49χρονος αγρότης, ο Nguyen Van Hat, διασώθηκε από τη μέση του ποταμού Serepok στην επαρχία Dak Lak, καθώς τα νερά ανέβαιναν επικίνδυνα γύρω του.

Ο αγρότης εκτελούσε εργασίες σε μία αμμώδη λωρίδα αλλά εγκλωβίστηκε καθώς το ποτάμι ανέβαινε γρήγορα. Οι ντόπιοι διασώστες, με τη βοήθεια ενός αγρότη, έδεσαν ένα σωσίβιο στο drone και το έστειλαν εκεί που βρισκόταν ο Hat, περίπου 30 μέτρα από την όχθη.

Όπως δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος: «Όταν ο κ. Hat βρέθηκε σε μια νησίδα στη μέση του ποταμού Serepok, οι αρχές ζήτησαν από την αστυνομία να παραμείνει σε επαφή. Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας, τα νερά του ποταμού έρεαν ταχύτερα και προβλεπόταν ότι η στάθμη θα ανέβαινε, γι’ αυτό οι αρχές έστειλαν ένα drone για να φέρουν με ασφάλεια τον κ. Hat στην όχθη».

Βίντεο δείχνει το μεγάλο drone να αιωρείται λίγα μέτρα πάνω από την ορμητική ροή του ποταμού, με ένα σωσίβιο διάσωσης να κρέμεται από μεγάλα λουριά και τον Hat να τον κρατά απεγνωσμένα.

Το drone παλεύει με τη δύναμη του νερού για να τον τραβήξει στην ακτή, ενώ ισχυρά ρεύματα και ριπές ανέμου απειλούν συνεχώς να το αποσταθεροποιήσουν.

Σε μία στιγμή, το drone πλησιάζει επικίνδυνα την επιφάνεια του νερού πριν ο χειριστής ανακτήσει τον έλεγχο, και τελικά αγρότης περνάει με ασφάλεια στην απέναντι όχθη.