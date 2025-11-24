ΕΕ: «Ειδική σύσκεψη» Ευρωπαίων ηγετών για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία – «Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει», λέει ο Ζελένσκι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν διαβουλεύσεις σήμερα στις 11:30 (ώρα Ελλάδας) στη Λουάντα, πρωτεύουσα της Ανγκόλας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης για την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι ηγέτες που δεν συμμετέχουν στη σύνοδο αυτή έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στις συνομιλίες μέσω βιντεοσύνδεσης, όπως ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Λουάντα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει δεκάδες ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική, καθώς οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε θέματα εμπορίου, μετανάστευσης και κρίσιμων πρώτων υλών, ενώ παράλληλα εξετάζεται η αντίδραση της ΕΕ σε μια αμφιλεγόμενη ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μεταξύ των ηγετών που αναμένονται στη Λουάντα είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Κενυάτης πρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο.

Μετά τη συνάντηση κορυφαίων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη την Κυριακή για συζητήσεις γύρω από νέα εκδοχή της πρότασης, οι ηγέτες της ΕΕ προγραμμάτισαν μια «ειδική σύσκεψη» παράλληλα με τη συνάντηση στη Λουάντα τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε στο AFP: «Υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά να γίνει στο σχέδιο των 28 σημείων».

Το ευρωπαϊκό μπλοκ ετοίμασε μια «αντιπρόταση» που παρουσιάστηκε στους Αμερικανούς και Ουκρανούς εκπροσώπους στη Γενεύη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος μέσω βίντεο σε σύνοδο κορυφής στο σουηδικό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του για συμβιβασμούς στο προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο που θα ενισχύουν την Ουκρανία αντί να τη αποδυναμώνουν.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε επίσης τη Ρωσία ως τον επιτιθέμενο και τόνισε ότι πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο που ξεκίνησε, προσθέτοντας ότι η απόφαση για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμη σε αυτό το πλαίσιο.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα ο Ζελένσκι να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, ίσως ακόμα και αυτήν την εβδομάδα, για να συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο με τον Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές εξοικειωμένες με το θέμα.

Όπως ανέφερε μία πηγή, θα συζητήσουν τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του σχεδίου, όπως οι εδαφικές παραχωρήσεις, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία για την ώρα. Εάν ο Ζελένσκι επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, αυτή θα είναι η τέταρτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο φέτος.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, France24