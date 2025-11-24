Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ πήγαινε το παιδί της στο σχολείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (24/11) το πρωί, στην Χαλκίδα, όπου ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία μητέρα την ώρα που περπατούσε μαζί με το παιδί της προς το σχολείο.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι στο 22ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μητέρα περπατούσε μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στην πορεία για το σχολείο, όταν ξαφνικά παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε αμέσως και κατέβηκε, ενώ αρκετοί περαστικοί έσπευσαν για βοήθεια.

Εκείνη την στιγμή, περνούσε από το σημείο γιατρός – ορθοπεδικός, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην μητέρα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Το 10χρονο παιδάκι υπέστη σοκ από το τροχαίο, και μεταφέρθηκε με εντολή της αστυνομίας από άλλη μητέρα στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε και ο πατέρας.

