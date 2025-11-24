Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη για 37η φορά από το 2024 – Εντυπωσιακό βίντεο με τη λάβα να ρέει

Ηφαίστειο στη Χαβάη εξερράγη ξανά, με τη λάβα να κατεβαίνει την πλαγιά του και σύννεφα καπνού και στάχτης να καλύπτουν τον ουρανό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail. Το ηφαίστειο Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και εκρήγνυται σε τακτικά διαστήματα από πέρυσι.



Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), αυτή είναι η 37η φορά που εκρήγνυται από τον Δεκέμβριο του 2024.

Breaking News : Kīlauea volcano, Hawaii (Halemaʻumaʻu crater) in Big Island now pic.twitter.com/ZOxlIbca5q — hawaii isla 808 (@hawaii_isla808) November 23, 2025



Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στη Μεγάλη Νήσο της Χαβάης, τη μεγαλύτερη του αρχιπελάγους, περίπου 200 μίλια νότια από την μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, τη Χονολούλου, εκρήγνυται με συνέπεια για περίπου 40 χρόνια.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια στα νησιά της Χαβάης, μαζί με το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο.

Τον Ιανουάριο, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χαβάης στο Μάνοα ανακάλυψαν ότι αυτά τα δύο ηφαίστεια μοιράζονται μια πηγή μάγματος. Ταυτόχρονα, κάθε ηφαίστειο διαθέτει και δικές του πηγές μάγματος, αλλά το μάγμα από το κοινό τμήμα μπορεί να μετακινηθεί είτε στο Κιλαουέα είτε στο Μάουνα Λόα.