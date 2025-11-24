Νέα Πέραμος: Τραύματα από ψαλίδι φέρει ο 47χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Ύποπτος ο αδελφός του

Ένας 47χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, σε μονοκατοικία στην Νέα Πέραμο, νωρίτερα σήμερα (24/11) το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος έφερε σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από ψαλίδι.

Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και ο 44χρονος αδελφός του θύματος, επίσης τραυματισμένος, ο οποίος θεωρείται ο κύριος ύποπτος.

Την αστυνομία, φέρεται πως κάλεσε ο τρίτος αδελφός της οικογένειας, ένας 48χρονος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των δύο αδελφών, ωστόσο οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.