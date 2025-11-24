Δημήτρης Λάλος – Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Eίναι αχώριστοι

Οι σύντροφοι και συμπρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς «Μια νύχτα μόνο», Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος, ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα δεύτερα Χριστούγεννα ως ζευγάρι.

Είναι αχώριστοι. Ο λόγος για τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, που είναι ζευγάρι στη ζωή, ενώ αυτή τη σεζόν συνεργάζονται και τηλεοπτικά. Ως πρωταγωνιστές της σειράς του Mega, «Μια νύχτα μόνο», έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Πρόσφατα έκαναν κοινή εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής, όπου έδωσαν το «παρών» στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού. Η Μ. Λαμπροπούλου, που εντυπωσίασε φορώντας σατέν τοπ στην απόχρωση της ώχρας και ψηλόμεση μάξι φούστα, συνοδευόταν από τον σύντροφό της. Απέφυγαν, ωστόσο, να ποζάρουν ο ένας δίπλα στον άλλον, διατηρώντας το χαμηλό προφίλ που χτίζουν εδώ και περίπου έναν χρόνο που είναι μαζί.

Αποτελούν ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. Και οι δύο έχουν βγει από πολύχρονους γάμους – η Μαριλίτα χώρισε από τον ηθοποιό Γιάννη Νταλιάνη τον Μάρτιο του 2024, ενώ ο Δημήτρης και η πρώην σύζυγός του Ελενα Μαυρίδου χώρισαν τον Μάιο του 2024. Το γεγονός ότι συνεργάζονται και πάλι τηλεοπτικά μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Σασμού», της σειράς που τους έφερε πιο κοντά, είναι για εκείνους χαρά και δικαίωση.

Ανθίζει ο έρωτας

Πλέον μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Αυτά θα είναι τα δεύτερα Χριστούγεννα που θα περάσουν μαζί. Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων μάλιστα, οι δύο ηθοποιοί θα ανέβουν μαζί στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών, όπου θα ζωντανέψουν ως αφηγητές τις «Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» του Ευγένιου Τριβιζά.

Από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, μερικά από τα πιο αγαπημένα παραμύθια του σπουδαίου παραμυθά θα μαγέψουν το κοινό σε μια συναρπαστική μουσική γιορτή, η οποία θα πλαισιωθεί από ζωντανή ορχήστρα και την παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Καρατζίκη.

Το περασμένο καλοκαίρι συνεργάστηκαν θεατρικά στην παράσταση «Ζωρζ και Φρέντερικ: Αιώνια ερωτευμένοι», η οποία στέφθηκε επίσης με μεγάλη επιτυχία. Επόμενη συνεργασία τους είναι η σειρά «Μια νύχτα μόνο», η οποία είναι βασισμένη στο τουρκικό «Χίλιες και μία νύχτα».

Εκεί η Μαριλίτα υποδύεται μια αρχιτέκτονα, χήρα και μητέρα ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Δ. Λάλος υποδύεται έναν ισχυρό επιχειρηματία και εργοδότη της. Οταν εκείνη ζητά οικονομική βοήθεια για να σώσει το παιδί της και όλες οι πόρτες κλείνουν, εκείνος της προτείνει 150.000 ευρώ και ως αντάλλαγμα να περάσει μια νύχτα μαζί του. Η συμφωνία ανάγκης μετατρέπεται σε έναν παράφορο έρωτα.

Ο Δ. Λάλος είχε πει πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως «η σχέση που έχουν οι δύο χαρακτήρες της σειράς με τη σχέση που έχω εγώ με τη Μαριλίτα δεν έχουν καμία σχέση. Καμία!». Οταν είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα της σειράς, οι δυο τους είχαν αναρτήσει στο Instagram φωτογραφίες από τα παρασκήνια. Σε μία από αυτές, η Μαριλίτα χαϊδεύει τον σύντροφό της, ενώ εκείνος την κοιτάζει τρυφερά και σχολιάζει «Πάντα μαζί».

Η Μ. Λαμπροπούλου πρωταγωνιστεί παράλληλα και στη σειρά του ΑΝΤ1 «Παιχνίδια εκδίκησης». Στην τελευταία σεζόν του δημοφιλούς σίριαλ η Μαρίνα, ο Αγης (Νίκος Κουρής) και η Μάγια (Μελίνα Κόντη) θα καταλάβουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων έληξε. Οι μάσκες πέφτουν, τα μυστικά αποκαλύπτονται και οι ισορροπίες αλλάζουν οριστικά.

