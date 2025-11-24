Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα σε διάφορες οδικές αρτηρίες της Αττικής, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι λίγο καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:55 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι

Σε έξι συλλήψεις, εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑ...
15:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης – Αποκατάσταση των αναχωμάτων ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Ανέβηκε κατά 18 εκατοστά η στάθμη της λίμνης Καστοριάς τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, λόγω τω...
15:16 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα

Κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου φαίνεται πως ήταν ότι τα τρία αδέλφια αντι...
14:51 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Βιβλικές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα