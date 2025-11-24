Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα σε διάφορες οδικές αρτηρίες της Αττικής, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι λίγο καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό