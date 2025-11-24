Ηράκλειο: Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο του 2χρονου κοριτσιού – Σήμερα το τελευταίο αντίο

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, από τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδιού, μόλις 2 ετών.

Το άτυχο κοριτσάκι, έφυγε από τη ζωή αιφνίδια το απόγευμα της Κυριακής (23/11). Ο θάνατος της μικρής Εφραιμίας «βύθισε» στο πένθος την οικογένειά της, που δεν μπορεί να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη δεν είναι πια κοντά τους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και η τραγική απώλεια έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3.00 μ.μ.