Βορίζια: «Τα παιδιά έχουν ποτιστεί με μίσος» – Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι μιλούν για το «πολεμικό» κλίμα μεταξύ των ανήλικων των δύο οικογενειών

Τον γρίφο για τη διαχείριση των παιδιών των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη στα Βορίζια της Κρήτης προσπαθούν να λύσουν ειδικοί επιστήμονες σε συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο επιστροφής τους στο σχολείο και στην καθημερινότητα.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τρεις εβδομάδες μετά το φονικό μακελειό στο χωριό του Ψηλορείτη και παρά τους νεκρούς και τις συλλήψεις πολλών μελών των δύο οικογενειών, το μίσος και η θέληση για εκδίκηση καλά κρατούν, σε σημείο που να υπάρχει φόβος για πιθανά βίαια επεισόδια μεταξύ των ανηλίκων σε περίπτωση που βρεθούν όλοι μαζί στο ίδιο σχολικό περιβάλλον.

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που μέχρι σήμερα τα παιδιά των δύο οικογενειών δεν έχουν επιστρέψει στα θρανία, ενώ για όσα φοιτούν στο γυμνάσιο Ζαρού και Μοιρών, καθώς και στο λύκειο των Μοιρών, το υπουργείο Παιδείας -μην μπορώντας να βρει άλλη λύση- μόλις πρόσφατα αποφάσισε να συνεχίσουν τα μαθήματα αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, μεγάλο ερώτημα παραμένει τι θα γίνει με τα παιδιά των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη που φοιτούν στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο των Βοριζίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λύση δεν έχει βρεθεί, ούτε φαίνεται εφικτή, τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς οι δύο οικογένειες αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση της χήρας του δολοφονηθέντος 39χρονου Φανούρη Καργάκη σε εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, ο οποίος ανέλαβε να επισκεφθεί την οικογένεια προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χήρα Καργάκη φέρεται να ήταν ανένδοτη και να του είπε: «Εμείς έχουμε εννέα παιδιά, αυτοί έχουν τρία. Αρα, να φύγουν αυτοί από το χωριό». Επί της ουσίας, δηλαδή, λύση δεν δόθηκε.

