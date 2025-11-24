Βορίζια: «Τα παιδιά έχουν ποτιστεί με μίσος» – Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι μιλούν για το «πολεμικό» κλίμα μεταξύ των ανήλικων των δύο οικογενειών

Κίνδυνος

«Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε εύκολο τέλος. Αν δεν γίνει κάτι πολύ δραστικό στην περιοχή, όπως π.χ. η μετεγκατάσταση των οικογενειών, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Μόνο αν εξοριστούν οι οικογένειες, όπως συνέβαινε παλιά σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κρήτη. Αν τα παιδιά επιστρέψουν στο σχολείο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνουν επεισόδια», λέει στη Realnews o Αλέξανδρος Βγόντζας, καθηγητής Ψυχιατρικής και επιστημονικά υπεύθυνος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, που καλύπτει τις ανάγκες ψυχικής υγείας της ενδοχώρας του Ηρακλείου από το 2013.

Ο Αλ. Βγόντζας, μάλιστα, ήταν ο επιστήμονας που προχώρησε σε ψυχιατρική εξέταση των παιδιών των άμεσα εμπλεκόμενων οικογενειών του αιματηρού συμβάντος. «Είδα τα τέσσερα παιδιά της αδελφής του Φανούρη Καργάκη, της οποίας ο άνδρας συνελήφθη πρόσφατα. Τα παιδιά είναι πραγματικά τραυματισμένα με την ψυχιατρική έννοια του όρου. Παιδιά ηλικίας από 12 έως 18 ετών, παρουσιάζουν αϋπνίες, εφιάλτες, ταχυκαρδία και άλλα συμπτώματα που εντάσσονται στο μετατραυματικό σύνδρομο. Τα παιδιά παραμένουν αρκετά αγχωμένα αλλά και φοβισμένα με όσα έχουν γίνει. Μέχρι πρότινος μου έλεγαν ότι ήθελαν να σταματήσει το κακό. Από τότε που συνέλαβαν τον πατέρα τους μου, λένε ότι δεν αντέχουν το άδικο. Να είναι ο πατέρας τους στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά μαζεύουν δηλητήριο μέσα τους και έχουν ποτιστεί με μίσος», αναφέρει ο καθηγητής Ψυχιατρικής που ξέρει πολύ καλά την περιοχή και τους ανθρώπους της.

«Δυστυχώς, αυτές οι δύο οικογένειες κρατούν σε ομηρία όλο το χωριό αλλά και τα διπλανά χωριά. Οσοι δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με τις οικογένειες, φοβούνται. Ζητούν μετεγγραφή των παιδιών τους σε άλλα σχολεία. Η μία οικογένεια είναι έτοιμη να βγάλει τα μάτια της άλλης. Αυτό δεν μπορούν να το αλλάξουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Εδώ χρειάζεται η πολιτεία να λάβει αποφάσεις», καταλήγει ο Αλ. Βγόντζας.

Η πολυάριθμη ομάδα εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχιάτρων και πανεπιστημιακών από την Κρήτη και την Αθήνα που επισκέφθηκε το χωριό, με βασικό στόχο την παροχή ψυχολογικής βοήθειας στα παιδιά και στους γονείς τους, επιβεβαίωσε τη δύσκολη κατάσταση. Χρειάστηκαν πολλαπλές συνεδριάσεις των τοπικών φορέων με τους ειδικούς και το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να ληφθεί η απόφαση επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων. Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό στα Βορίζια επαναλειτούργησαν στις 10 Νοεμβρίου, ενώ το γυμνάσιο και το λύκειο στον Ζαρό και στις Μοίρες στις 4 Νοεμβρίου, χωρίς, βεβαίως, τα παιδιά των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Από την άλλη, όπως αναφέρει, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Σπύρος Μαρίνης, ούτε τα σχολεία είναι σωστά διαμορφωμένα στην περιοχή ώστε να δεχθούν τα παιδιά των εμπλεκόμενων οικογενειών, καθώς δεν υπάρχει ψυχολόγος σε μόνιμη βάση.

«Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί είναι φοβισμένοι και είναι λογικό. Παρά τον φόβο, τις πρώτες ημέρες μετά το φονικό, επέστρεψαν στη δουλειά τους αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες. Και αυτό πρέπει να το δει το υπουργείο Παιδείας και να δώσει κίνητρα. Το έργο των εκπαιδευτικών θα πρέπει να στηριχθεί και οι μαθητές επίσης γιατί δεν είναι φυσιολογικές οι συνθήκες στην περιοχή», λέει ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Μέτρα

Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης, δήμαρχος Φαιστού, περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα Βορίζια, τρεις εβδομάδες μετά το μακελειό, ως «την ηρεμία πριν από την καταιγίδα». «Στα Βορίζια υπάρχει μια παράξενη ησυχία. Αλλά με τόσους αστυνομικούς είναι λογικό να υπάρχει ησυχία. Δεν τολμά κανείς να κάνει τίποτα. Οργή και μίσος σίγουρα υπάρχουν, εδώ υπήρχαν όταν δεν είχαμε θανάτους. Ας είμαστε ρεαλιστές. Τώρα το πράγμα έχει χειροτερέψει. Οι δύο οικογένειες έχουν αποδεκατιστεί με το να πάνε κάποια μέλη τους στη φυλακή. Οι πιο ήσυχοι από τις οικογένειες αυτές έχουν προσπαθήσει να απομακρυνθούν. Κάποια παιδιά κοιτάζουν να κάνουν μετεγγραφή σε άλλα σχολεία για να μπορούν τουλάχιστον να είναι σε ένα πιο ήσυχο και υγιές περιβάλλον. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί από τη μία ημέρα στην άλλη», λέει ο δήμαρχος Φαιστού, τονίζοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ληφθούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις. «Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αστυνομική δύναμη στην περιοχή και να επιβάλλει τον νόμο. Αλλά όχι με τη μορφή που είναι στο χωριό, το οποίο έχει αποκλειστεί από 150 αστυνομικούς. Αυτό για πόσο θα συνεχίζεται; Και όταν φύγουν, τι θα γίνει; Το θέμα είναι να ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη στη Μεσσαρά ούτως ώστε να μπορεί να προλαμβάνει τα γεγονότα. Εχουμε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις και περιμένουμε ότι σύντομα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα κάνει ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Λυπάμαι αλλά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις», σημειώνει.

Οι έρευνες

Την ίδια στιγμή, θολά παραμένουν πολλά σημεία στις έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια. Μέχρι σήμερα και παρά τις συλλήψεις που έχουν γίνει οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να βρουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, την ημέρα που έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Την περασμένη Παρασκευή ενώπιον των δικαστικών Αρχών οδηγήθηκε ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη και αδελφός της δολοφονημένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Ο ίδιος κατηγορείται για τη συλλογή και την απόκρυψη των όπλων λίγα λεπτά μετά τη φονική συμπλοκή. Στη συγκεκριμένη πράξη φέρεται να συμμετείχε και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου το πρωί της περασμένης Τρίτης.

Παράλληλα, αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, πυροδοτώντας την αλυσίδα των αιματηρών γεγονότων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με την έκρηξη. Παράλληλα, στην κατάθεσή της στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε σημαντικά στοιχεία που αναμένεται να βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες τις θέσεις και τους ρόλους που φέρεται να είχαν τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη στη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι πρόλαβε να δει τι έκαναν. Στην κατάθεσή της έκανε λόγο για συνολικά τρία καλάσνικοφ, τέσσερα πιστόλια και μία καραμπίνα.