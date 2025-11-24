Αλλάζουν όλα στους ελέγχους το 2026 – Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Ποδαρικό με νέο ελεγκτικό μηχανισμό θα κάνει το 2026, καθότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στόχος είναι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, το αργότερο εντός Φεβρουαρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Προς αυτή την κατεύθυνση την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου αναμένεται να ψηφισθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα αφορά μεταξύ άλλων και την νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ήδη από την περασμένη Παρασκευή το νομοσχέδιο βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής, με το σχέδιο του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου να παίρνει σάρκα και οστά. Στην συνέχεια, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες θα ορισθεί ο διοικητής ο οποίος θα αναλάβει να δημιουργήσει το οργανόγραμμα της διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής αλλά και να θέσει ουσιαστικά τις βάσεις για το πώς θα λειτουργεί. Η επιλογή του διοικητή ή της διοικήτριας εκτιμάται ότι θα έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες κατά πάσα πιθανότητα η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα στεγασθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στην πλατεία Κάνιγγος. Υπενθυμίζεται, ότι στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και του «Συνηγόρου του Καταναλωτή». Πλέον οι καταναλωτές θα μπορούν να απευθύνονται σε μια και μόνο Αρχή για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και για να κάνουν τις καταγγελίες τους.

Πώς θα λειτουργεί

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα στελεχωθεί με 500 εργαζομένους εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές με μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς, η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και η διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Αναφορικά με την εποπτεία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα διενεργεί ελέγχους για την αντιμετώπιση του παράνομου και του υπαίθριου εμπορίου, για την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών, θα εκπονεί, από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και Προγραμματισμό, για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών, θα συγκροτεί και θα συντονίζει μεμονωμένα ή μικτά κλιμάκια ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων. Επίσης θα τηρεί ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων και θα εκπονεί μελέτες, έρευνες και αναλύσεις για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς.

Φυσικά θα διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ενώ θα διαπιστώνει παραβάσεις, συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αναφορικά με την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή θα λαμβάνει και θα εξετάζει καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα πραγματοποιεί μαζικούς ελέγχους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ειδικότερα, θα διενεργεί ελέγχους, περιλαμβανομένων των σαρώσεων σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών. Θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.