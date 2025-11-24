Kizilelma: Η Ιταλία «ξεπλένει» την Τουρκία και της δίνει ευρωπαϊκό διαβατήριο – 100 δισ. οι ανάγκες της ΕΕ

Με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία η Ευρώπη θα δαπανήσει 100 δισ. για την προμήθεια οπλισμένων UAV – Drones, η Τουρκία προχωρά σε επιθετικές κινήσεις, με την Ιταλία να αναλαμβάνει τον ρόλο άλωσης της ευρωπαϊκής αγοράς. Ήδη το τουρκικό οπλισμένο jet – drone Kizilelma έχει αρχίσει να οδεύει στον δρόμο της ευρωπαϊκής πιστοποίησης μέσω Ιταλίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η LBA Systems – η σχεδιαζόμενη κοινοπραξία Leonardo-Baykar Technologies (της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, που παράγει και τα διάσημα Bayraktar) – θα κατασκευάσει πέντε διαφορετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), συμπεριλαμβανομένων μαχητικών Kizilelma, σε τρεις τοποθεσίες στην Ιταλία, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Leonardo, Roberto Cingolani.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της ιταλικής εταιρείας στις 5 Νοεμβρίου, ο Cingolani περιέγραψε το βιομηχανικό σχέδιο για τη νέα επιχείρηση – η οποία ξεκίνησε επίσημα στην αεροπορική έκθεση του Paris Air Show στο Παρίσι, τον Ιούνιο, όπου το enikos.gr ήταν εκεί μεταδίδοντας αποκλειστικά ρεπορτάζ – και η οποία εξακολουθεί να απαιτεί κανονιστική έγκριση για να προχωρήσει.

Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας, τα UAV της Baykar θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια που ανήκουν και στις δύο εταιρείες και θα ενσωματώνονται με αισθητήρες και οπλικά συστήματα από τη Leonardo.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό θα οδηγήσει τη Leonardo στην κατασκευή του μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους Kizilelma του συνεργάτη της, στο εργοστάσιό της στο Grottaglie, στη νότια Ιταλία – ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει επί του παρόντος σύνθετα τμήματα της ατράκτου για το Boeing 787 widebody.

Εν τω μεταξύ, μια άλλη εγκατάσταση της Leonardo στο Ronchi dei Legionari, στη βόρεια Ιταλία, θα κατασκευάσει Baykar TB3, τα οποία ο Cingolani περιγράφει ως «αγελάδα μετρητών σε αυτή την κατηγορία μηχανημάτων», παράλληλα με την αναβίωση της πλατφόρμας Mirach της ιταλικής εταιρείας.

Με αυτό το μοντέλο που βρήκαν Ιταλία και Τουρκία, η Leonardo ανοίγει διάπλατα ευρωπαϊκές οδούς πιστοποίησης, τεχνογνωσία σε σύνθετες αεροδομές, ολοκλήρωση συστημάτων αποστολών και ένα μακροπρόθεσμο δίκτυο υποστήριξης logistics εντός της αγοράς της ΕΕ για τα τουρκικά drones.

Η συναρμολόγηση στην Ιταλία επιτρέπει μικρότερους χρόνους παράδοσης, λιγότερες τριβές που σχετίζονται με τις άδειες εξαγωγής και ευθυγραμμίζει την παραγωγή με τις ευρωπαϊκές παραλλαγές, καθιστώντας τη συμβατή με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Αυτό αυξάνει επίσης την ευελιξία των αναπτύξεων διπλής χρήσης, από την εκπαίδευση έως τις δραστηριότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης και τις αποστολές πολιτικής προστασίας.

Η συνεργασία Baykar-Leonardo (LBA) εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE (Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των κοινών δυνατοτήτων στην άμυνα, την επιτήρηση, την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διαλειτουργικότητα, υποστηρίζοντας επείγουσες επενδύσεις, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και προωθώντας τις κοινές προμήθειες μέσω μακροπρόθεσμων δανείων με ανταγωνιστικά επιτόκια.

Από αυτή την άποψη, η κοινοπραξία Leonardo-Baykar αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, επειδή στοχεύει στη μείωση του βιομηχανικού κατακερματισμού μέσω μιας τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού εντός της ΕΕ και, χάρη στη μεταφορά τεχνολογίας, την τοπική συντήρηση και την κατανεμημένη παραγωγή σε όλη την Ιταλία, υποστηρίζει την εφοδιαστική και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

Ως εκ τούτου, η LBA Systems επιχειρεί να δημιουργήσει ένα στρατηγικό προηγούμενο για τη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας σε τομείς όπου η Άγκυρα έχει αναπτύξει ανταγωνιστικές ικανότητες, που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν εντός της ΕΕ βραχυπρόθεσμα.

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί την ιταλοτουρκική συνεργασία ως μοντέλο που θα αναπαραχθεί από ορισμένα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για μελλοντική συνεργασία, αποδεικνύοντας ότι, παρά το γεγονός πως η Τουρκία παραμένει εκτός των πιο ευαίσθητων αμυντικών προγραμμάτων της ΕΕ, η συνεργασία με μια ευρωπαϊκή εταιρεία της επιτρέπει να ξεπεράσει τα πολιτικά εμπόδια χωρίς να διακυβεύει τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας.

Η αποδοχή από την Baykar της πλήρους τοπικής προσαρμογής της παραγωγής στην Ευρώπη και της προσαρμογής στην Ευρώπη αποτελεί τον δούρειο ίππο της κοινής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.