Μελίνα Ασλανίδου: «Δεν θα επέλεγα ξανά τώρα το “The Voice” – Για εμένα πήγε καλά η εκπομπή στην ΕΡΤ»

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» του Alpha, με τη συνέντευξη να προβάλλεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της πορεία, τόσο μέσα από τη συμμετοχή της ως coach στο “The Voice”, όσο και από τη θέση της παρουσιάστριας στη μουσική εκπομπή της ΕΡΤ.

Η ίδια δήλωσε πως η απόφασή της να λάβει μέρος στο μουσικό talent show δεν βασίστηκε σε φόβους ή ανασφάλειες. Όπως είπε: «Δεν φοβήθηκα και δεν σκέφτηκα μην χάσω ένα κομμάτι του κοινού μου με τη συμμετοχή μου στο Voice. Τώρα δεν θα το επέλεγα ξανά, πιστεύω όμως ότι αυτά τα δυο χρόνια που έζησα με την παρέα που τα έζησα είναι αυτά που έχουν μείνει μέσα μου όμορφα και γλυκά».

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με την ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι ήταν μια εμπειρία που της άφησε θετικό αποτύπωμα, ανεξάρτητα από τα νούμερα τηλεθέασης. «Για εμένα πήγε καλά η εκπομπή στην ΕΡΤ. Ήταν μια σημαντική εμπειρία, άσχετα με τα νούμερα», τόνισε η τραγουδίστρια.