Βάρκιζα: Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία από την συμπλοκή ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

περιπολικό

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) στη Βάρκιζα, όταν ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Η ένταση ξέσπασε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρότερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο ανήλικοι Πακιστανοί, ηλικίας 16 και 17 ετών, τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα με μαχαίρι. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο άλλος στο Ασκληπιείο Βούλας. Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, δύο Έλληνες, ηλικίας 16 και 19 ετών, δέχθηκαν επίθεση και υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά οκτώ ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή. Οι εμπλεκόμενοι χωρίζονται σε δύο ομάδες: στην πρώτη περιλαμβάνονται ο Βούλγαρος και οι Πακιστανοί, ενώ στη δεύτερη οι Έλληνες μαζί με έναν Αλβανό. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, καθώς τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να ρίξουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στη βίαιη αντιπαράθεση των νεαρών στη Βάρκιζα.

15:55 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

