Βρισηίδα Ανδριώτου για My Style Rocks: «Πήγε να μου δώσει χαστούκι μία γιατί φόρεσα outfit που ήθελε να φορέσει την επόμενη εβδομάδα»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου μίλησε στο YouTube κανάλι της PSI, «Truth Roulette», και περιέγραψε όσα, όπως λέει, έζησε στο My Style Rocks. Η ίδια αναφέρθηκε σε περιστατικά που υποστηρίζει ότι δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ, όπως χειρισμούς στη βαθμολογία, σχόλια πίσω από τις κάμερες και μια έντονη σύγκρουση με άλλη παίκτρια.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου είπε ότι «Πήγα κάθισα στη θέση των κριτών μια φορά για πλάκα, είδα ότι κριτής σημείωνε τις βαθμολογίες μου… ώστε να μην ξεπεράσω τις άλλες και βγω νικήτρια εβδομάδας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως έφτασε μέχρι τον ημιτελικό και, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε επιθετικές συμπεριφορές πίσω από τις κάμερες. Όπως τόνισε η ίδια: «Έφτασα ημιτελικό και έφαγα και εκεί τρομερό bullying. Έλεγαν πίσω από τις κάμερες, η χωριάτα από τη Θεσσαλονίκη έφτασε ως εδώ».

Η ένταση κορυφώθηκε, σύμφωνα με την ίδια, όταν σημειώθηκε σύγκρουση με άλλη παίκτρια. Η Βρισηίδα Ανδριώτου ανέφερε ότι «Πήγε να μου δώσει χαστούκι μία γιατί φόρεσα outfit που ήθελε να φορέσει την επόμενη εβδομάδα… Πήγε να με χαστουκίσει και μπαίνει η υπεύθυνη και την έβγαλε έξω».

Κλείνοντας, εξήγησε γιατί δεν είχε μιλήσει νωρίτερα για όλα αυτά, λέγοντας: «Δεν βγήκα ποτέ να το πω στην τηλεόραση γιατί δεν τα δέχεται αυτά». Η ίδια υποστήριξε ότι επέλεξε να αποφύγει δημόσιες τοποθετήσεις τότε, αλλά τώρα θεώρησε πως ήταν η στιγμή να περιγράψει όσα έζησε.