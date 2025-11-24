Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστάτωση στην περιοχή και οδηγώντας δύο νεαρούς στο νοσοκομείο. Το περιστατικό έγινε πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μια ομάδα ανηλίκων ήρθε στα χέρια και η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα λεπτά.

Από τη συμπλοκή, δύο Πακιστανοί ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αμέσως στο «Ασκληπιείο» Βούλας και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Την ίδια στιγμή, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που δέχθηκαν επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 ετών και ένας 18χρονος Αλβανός. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ψάχνουν τα αίτια της σύγκρουσης, τα οποία παραμένουν άγνωστα, ενώ συγκεντρώνονται μαρτυρίες από το σημείο.