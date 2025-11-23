Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, στήνοντας μπλόκα από τα τέλη Νοεμβρίου και προχωρώντας σε κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια και εθνικές οδούς.

Στην πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων την Κυριακή (23/11) στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να στήσουν μπλόκα από την ερχόμενη Κυριακή (30/11), που θα εξαπλωθούν σταδιακά έως τις 5 Δεκεμβρίου σε όλη την χώρα. Επί τέσσερις ώρες αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι και Ομοσπονδίες απ’ όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι και τον Έβρο συνεδρίαζαν για τα επόμενα βήματά τους. Το Πνευματικό Κέντρο γέμισε ασφυκτικά με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα με τα τρακτέρ και τα μπλόκα στις εθνικές οδούς, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Από την Δευτέρα, αναμένεται να ξεκινήσουν οι κατά τόπους συσκέψεις, ώστε να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους για τα όσα λέχθηκαν στη σύσκεψη και για τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Επίσης, αναμένεται να βγουν και τα πρώτα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών σε όλη την χώρα. Οι αποφάσεις για τα σημεία όπου θα βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς θα ληφθούν από τις κατά τόπους αγροτικές ενώσεις.

Οι Θεσσαλοί αγρότες εισηγήθηκαν την οργάνωση ενός ενιαίου μπλόκου στην εθνική οδό Αθήνας-Θεσσαλονίκης, κάτι που ακόμη βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ των αγροτών. Πάντως, το πρώτο μπλόκο στη Θεσσαλία αναμένεται να στηθεί την ερχόμενη Κυριακή, στον Ε65 στην Καρδίτσα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε στη σύσκεψη που έγινε στη Νίκαια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να είναι «θερμός».

Δείτε βίντεο της ιστοσελίδας onlarissa.gr από την σύσκεψη της Νίκαιας:

«Ως εδώ και μη παρέκει, θα προχωρήσουμε δυναμικά» λέει ένας αγρότης στην κάμερα, ενώ ένας άλλος τονίζει «όλα οδηγούν στον Προμαχώνα».

«Καλούμε σε μαζικά μπλόκα, πανελλαδικά, συντονισμένα, και σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Να βγουν σε όλη την Ελλάδα από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, να απλωθούν σε όλη την Ελλάδα», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των αγροτών βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η καθιέρωση εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα τους, οι δίκαιες και έγκαιρες καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων και η ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα, που δοκιμάζεται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του καθησυχάζει τους αγρότες και αναφέρει ότι θα πληρωθούν αρχές Δεκεμβρίου. «Με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης, οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Ωστόσο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξεχειλίζουν από οργή και αγανάκτηση και εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν.

«Δεν είμαστε επαίτες, διακονιάρηδες για να νομίζουν ότι θα μας δώσουν ψίχουλα για να μην μιλάμε», τόνισε ο Μανούσους Σταυροανουδάκης, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων.

Δείτε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην έναρξη της σύσκεψης ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλας:

Δείτε εικόνες από την σύσκεψη: