Στους δρόμους βγαίνουν οι αγρότες – Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα των αγροτών, με την επέκτασή τους να προγραμματίζεται έως τις 5 Δεκεμβρίου σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι σύλλογοι κατά την πανελλαδική αγροτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νίκαια της Λάρισας.

Από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (23/11), οι αγρότες απ’ όλη την Ελλάδα συσκέπτονταν επί των προτάσεων για κινητοποιήσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας. Βασικό θέμα ήταν ο καθορισμός των κινητοποιήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα η δημιουργία μπλόκου στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Θεσσαλοί αγρότες εισηγήθηκαν την οργάνωση ενός ενιαίου μπλόκου στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, στον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα να στηθούν μπλόκα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας από τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε το κύμα των κινητοποιήσεων να απλωθεί πανελλαδικά.

Οι εκπρόσωποι από άλλες περιοχές παρουσίασαν τα δικά τους σχέδια για το πώς θα κινηθούν σε τοπικό επίπεδο. Μεταξύ των προτάσεων, ήταν η έξοδος τρακτέρ στους δρόμους, οι παρεμβάσεις σε λιμάνια και άλλες μορφές διαμαρτυρίας, που εξετάζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Τη σύσκεψη διοργάνωσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων. Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν αντιπροσωπείες αγροτών από όλη τη χώρα, με στόχο να κλείσουν οι ημερομηνίες και οι μορφές δράσης ενόψει της εξόδου των τρακτέρ και της έναρξης των νέων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τα διαχρονικά προβλήματα που – όπως ανέφεραν – πλήττουν τον πρωτογενή τομέα.

Προτάσσουν το υψηλό κόστος παραγωγής, ζητούν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, επισημαίνουν τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και απαιτούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου.