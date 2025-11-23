Ευρώπη: Κύμα κακοκαιρίας με χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες – Πλημμύρες στην Αλβανία

Eκτεταμένο κύμα ψύχους πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, καθώς ο χειμώνας έχει πλέον μπει για τα καλά στο κεντρικό τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου με χιονοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προγνώσεις μια ισχυρή πολική αέρια μάζα κατεβαίνει προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και σε φαινόμενα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα για την εποχή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι χειμερινές συνθήκες επηρεάζουν χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πολωνία, όπου οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για την επιδείνωση των συνθηκών. Στην Ισπανία, οι βόρειες περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με σφοδρές χιονοπτώσεις, αποτέλεσμα της αρκτικής αέριας μάζας που μετακινείται νοτιότερα. Σύμφωνα με το Euronews, έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τις κοινότητες της Αστούριας, της Κανταβρίας και τμήματα των Λεόν και Μπούργκος, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για δύσκολες μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο παγετού.

❄️ Un 21 novembre glacial dans les Pyrénées, ici aux Angles avec neige & vent violent. Il fait -12°C à 2000m avec un ressenti au vent de -20 ! 💨🥶 (via @Viewsurf) pic.twitter.com/K6I5lPC0js — Météo Express (@MeteoExpress) November 21, 2025

Στα Πυρηναία, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν έως και στους –14 βαθμούς Κελσίου, με χιόνι να έχει φτάσει σε ύψος τα 45 εκατοστά, δημιουργώντας ένα μείγμα αυξημένης τουριστικής κίνησης αλλά και σοβαρών κυκλοφοριακών εμποδίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Παράλληλα, στη Γαλλία και την Ελβετία, όπως σημειώνει το Bloomberg, καταγράφεται μια από τις εντονότερες ψυχρές εισβολές Νοεμβρίου εδώ και δεκαετίες. Η Météo-France έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για παγετό και χιονοπτώσεις, με θερμοκρασίες που αναμένεται να πέσουν κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ορεινοί δρόμοι έχουν ήδη επηρεαστεί και σε αρκετά περάσματα απαιτούνται αλυσίδες χιονιού, ενώ οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Στην Πολωνία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντικές χιονοπτώσεις που θα πλήξουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, όπως τις περιφέρειες Podkarpackie, Małopolskie και Lublin. Το Euronews αναφέρει ότι στα Τάτρα η χιονόστρωση φθάνει σε ορισμένα σημεία τα 50 εκατοστά, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για κίνδυνο χιονοστιβάδων. Επιπλέον, η αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με παγετό και διαστήματα παγωμένης βροχής, αναμένεται να δυσκολέψει περαιτέρω τις μετακινήσεις τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

Πλημμύρες στην Αλβανία

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην Αλβανία, όπου πολλές περιοχές πλήττονται από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές. Το πτώμα 75χρονης βρέθηκε χθες στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες, ανέφερε η αστυνομία.

Η γυναίκα, η οποία αγνοείτο από την Παρασκευή, παρασύρθηκε από νερά φουσκωμένου ρέματος. Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών από την Πέμπτη, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Πίρο Βέγκου.

«Πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας», τόνισε ο Βέγκου στον Τύπο. Περίπου 20 γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν εντελώς και πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, πρόσθεσε.

Ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης κι εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων.

Εκατοντάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα το Σάββατο, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις, ανέφεραν ΜΜΕ. Δρόμοι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν έχουν βυθιστεί σε νερά ή κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων.

Kanalizimet nuk pastrohen “një herë dhe mbaroi puna”. Jemi në stinën e vjeshtës , gjethet bien çdo ditë, reshjet janë të shpeshta, dhe përballimi i situatës kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme, jo deklarata optimiste që rrëzohen me reshjen e parë. pic.twitter.com/4meaMapEl1 — JOQ Albania (@JoqAlbania) November 22, 2025

Σε ετοιμότητα παραμένουν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς οι χιονοπτώσεις και ο παγετός αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις και διακοπές στις οδικές και πιθανώς στις αεροπορικές μεταφορές.

Εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν σε ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές, ενώ οι τοπικές αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη του καιρού.