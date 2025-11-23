Τα 5 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη τύχη στον έρωτα από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου – «Ευκαιρία για νέα ξεκινήματα»

Από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, πέντε ζώδια προσελκύουν μεγάλη εύνοια στα ερωτικά τους. Από τις 24 Νοεμβρίου και μετά, τελειώνουν οι καρμικοί κύκλοι. Δεν χρειάζεται πια να εύχεστε κάποιος να αλλάξει, και το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεται να δέχεστε λιγότερα απ’ όσα πραγματικά αξίζετε.

Ο Κρόνος στους Ιχθύες έχει φέρει έντονες, συχνά δύσκολες και επώδυνες εμπειρίες από το 2023, όμως αυτό το κεφάλαιο επιτέλους κλείνει. Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία σε αυτό το ζώδιο του νερού για τελευταία φορά σε αυτόν τον κύκλο. Την ίδια μέρα, το Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης στους Ιχθύες υπενθυμίζει ότι κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή.

Μπορείτε πλέον να προχωρήσετε με σχέδια καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Σκορπιό το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου. Με τον πλανήτη της επικοινωνίας να κινείται ξανά μπροστά σε αυτό το βαθύ, ενστικτώδες ζώδιο, θα έχετε μέχρι την είσοδό του στον Τοξότη στις 11 Δεκεμβρίου για να κατευθύνετε τη σχέση σας προς έναν βαθύτερο, ουσιαστικότερο δεσμό.

Καθώς η Αφροδίτη περνά στον Τοξότη την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, θα αρχίσετε να βλέπετε την αγάπη με νέο τρόπο. Μια ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας εμφανίζεται, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να παραμένετε σε καρμικούς κύκλους. Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Τοξότη έως τις 24 Δεκεμβρίου, βοηθώντας σας να εξερευνήσετε νέους τρόπους να αγαπάτε και να συνδέεστε. Ήρθε η στιγμή να επιλέξετε τι είδους σχέση θέλετε να χτίσετε τη νέα χρονιά.

Πέντε ζώδια έχουν μεγάλη τύχη στον έρωτα – “βλέπετε διαφορετικά τον έρωτα”

Παρθένος,

Σκορπιός,

Ταύρος,

Δίδυμος,

Καρκίνος

Παρθένος

Πάρτε όλο τον χρόνο που χρειάζεστε, γλυκοί Παρθένοι. Ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου. Ο Κρόνος βρίσκεται στο υδάτινο ζώδιο από το 2023, αν και με ένα σύντομο πέρασμα στον Κριό νωρίτερα φέτος. Ο Κρόνος αντιπροσωπεύει τα καρμικά μαθήματα και τον θεϊκό χρόνο, οπότε αυτή η περίοδος έφερε πολλά μαθήματα που έπρεπε να μάθετε σε αυτήν τη ζωή, ειδικά όσον αφορά τα όρια.

Παρότι ο Κρόνος είναι αυστηρός δάσκαλος, είναι επίσης ο πλανήτης που ενώνει τους ανθρώπους με την «αιώνια» αγάπη τους. Λέγεται πως ό,τι ενώνει ο Κρόνος, τίποτα δεν μπορεί να το χωρίσει. Είτε συνειδητοποιείτε ότι σας αξίζουν περισσότερα, είτε βλέπετε πως εσείς και ο σύντροφός σας έχετε αντέξει αυτή την κοσμική δοκιμασία, μπαίνεις σε μια καλύτερη, πιο υγιή εποχή για την καρδιά σας.

Η ορθή πορεία του Κρόνου σας βοηθά να συνδέσετε τα κομμάτια της ερωτικής σας ζωής και να καταλάβετε τι προσπαθούσε να σας διδάξει αυτή η φάση. Τα όρια θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, όπως και η κατανόηση ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα μιας σχέσης με τη δύναμη ή την επιμονή σας. Υπάρχει χώρος για «παράδοση» για να δείτε καθαρά τι γράφεται στον «τοίχο» και να σταματήσετε να αντιστέκεστε σε αυτό που είναι γραφτό για εσάς.

Ανάλογα με τις επιλογές που κάνατε τα τελευταία χρόνια, αυτή η ενέργεια μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους, όμως το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο: ο Κρόνος θέλει να αφήσετε πίσω τα καρμικά μαθήματα και να μάθετε τι σημαίνει να προσεγγίζετε την αγάπη ως μια θεραπευμένη, ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού σου.

Πάρτε χρόνο να σκεφτείτε όλα όσα μάθατε, αλλά δώστε προσοχή και στους ανθρώπους και στις σχέσεις που άντεξαν αυτή την περίοδο — τώρα μπορείτε να νιώθετε βέβαιοι πως προορίζονται να μείνουν στη ζωή σας.

Σκορπιός

Σκορπιοί, θέστε μια πρόθεση για μια γλυκιά, αληθινή αγάπη. Δεν χρειάζεστε παράνομους δεσμούς ή τοξικές σχέσεις για να νιώσετε πάθος και ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να ζείτε με άγχος για να πιστέψετε ότι είστε πραγματικά ερωτευμένοι. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν τόσο πολλές ευκαιρίες για θεραπεία, και η ενέργεια αυτή συνεχίζει να χτίζεται πάνω σε όσα ήδη έχετε δουλέψει μέσα σας.

Αυτή η εβδομάδα φέρνει μια δυνατή, τρυφερή ενέργεια που σκοπό έχει να σας βοηθήσει να καταλάβετε την αξία μιας «γλυκιάς αγάπης». Μιλάμε για αγάπη που δεν φέρνει σύγχυση, πόνο ή τοξικότητα στη ζωή σας. Αρχίζετε πλέον να συνειδητοποιείτε ότι η αγάπη δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη ή βασανιστική για να είναι αληθινή.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, το Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης στους Ιχθύες θα ανανεώσει την ελπίδα σας πως θα βρείτε εκείνον τον έρωτα που πάντα ονειρευόσασταν. Αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, αυτή θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσετε για το μέλλον — ακόμη και για έναν αρραβώνα.

Αν είστε ελεύθεροι, αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να θέσετε μια ξεκάθαρη πρόθεση για τον τύπο αγάπης που πλέον ξέρετε ότι αξίζετε. Αφήστε πίσω τη γοητεία των «κακών παιδιών» που επαναλαμβανόμενα σάς πληγώνουν. Απελευθερωθείτε από την ιδέα ότι πρέπει να συμβιβαστείτε απλώς και μόνο για να έχετε κάποιον δίπλα σας. Αντί γι’ αυτό, θέστε πρόθεση για μια γλυκιά αγάπη — μια αγάπη που σας κάνει την καρδιά να χτυπά όμορφα και σωστά, χωρίς να πληγώνει την ψυχή σας.

Ταύρος

Πάρτε χρόνο για να δείτε την κατάσταση από μια νέα οπτική γωνία, Ταύροι. Ο Ερμής βρισκόταν στην ανάδρομη πορεία του στον Σκορπιό από τις 18 Νοεμβρίου. Αυτή η περίοδος ήταν γεμάτη σύγχυση, παρεξηγήσεις και επαναλαμβανόμενους καβγάδες. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας και το τι συνέβαινε στη σχέση σας.

Ωστόσο, ζήτησε να αφιερώσετε χρόνο για να αναλογιστείτε πριν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές. Καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Σκορπιό το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, όλα τα θέματα επικοινωνίας θα βελτιωθούν. Επιτέλους θα ξέρετε τι απόφαση πρέπει να πάρετε.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, είναι σημαντικό να ανοίξετε τον διάλογο με τον σύντροφό σας και να μιλήσετε για θέματα ή πληγές του παρελθόντος που εξακολουθούν να σας επηρεάζουν. Θα έχετε τα λόγια για να εκφραστείτε, αλλά θα πρέπει επίσης να έχετε μια ιδέα για το τι θέλετε να συμβεί. Είτε ψάχνετε να επανασυνδεθείτε με τον σύντροφό σας με έναν υγιέστερο τρόπο είτε να χωρίσετε για πάντα, τώρα είναι η ώρα να το κάνετε.

Ό,τι έγινε κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή τώρα θα αναιρεθεί, οπότε να είστε προετοιμασμένοι για συζητήσεις που αφορούν το μέλλον της σχέσης σας ή ακόμα και μια απροσδόκητη επανένωση. Έπρεπε να περάσετε από αυτή τη φάση για να δείτε επιτέλους την αλήθεια, αλλά τώρα που το έχετε κάνει, μπορείτε να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας να κάνει το επόμενο βήμα.

Δίδυμος

Αφήστε την αγάπη να γίνει αυτό που μετράει περισσότερο για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι. Στις 30 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Τοξότη και φέρνει ένα όμορφο, ρομαντικό τέλος στον μήνα. Η Αφροδίτη κυβερνά κάθε πλευρά της ερωτικής σας ζωής, και στον Τοξότη στρέφει την προσοχή σας στην προσωπική σας ευτυχία. Θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, βοηθώντας σας να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την περίοδο – ειδικά τώρα που βρισκόμαστε και στην εποχή του Τοξότη.

Ο Τοξότης φέρνει μεγαλύτερη ισορροπία στην ερωτική σας ζωή, ενθαρρύνοντάς σας να αγκαλιάσετε τα χαρακτηριστικά του: την περιπέτεια, την ειλικρίνεια, την ανοιχτόκαρδη προσέγγιση. Αφεθείτε σε νέους τρόπους σύνδεσης, καλωσορίστε συναρπαστικές εμπειρίες και εγκαταλείψτε οριστικά εκείνη την περιοριστική ζώνη άνεσης. Η Αφροδίτη στον Τοξότη δεν αναζωογονεί μόνο τις σχέσεις σας – ανοίγει και τον δρόμο για νέα αγάπη, καθώς συνειδητοποιείτε ότι αυτό που τελικά έχει σημασία είναι το πώς νιώθετε βαθιά μέσα σας.

Μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, θα είναι μια ολόκληρη εποχή ρομαντισμού. Θα εκπέμπετε περισσότερη γοητεία, θα τραβάτε το ενδιαφέρον των ανθρώπων γύρω σας και θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε ποιοι θέλετε πραγματικά να είναι δίπλα σας — και πώς θέλετε να εξελιχθεί μια σχέση.

Αυτή η περίοδος είναι η ιδανική στιγμή για να εξερευνήσετε την υπάρχουσα σχέση σας ή το είδος της αγάπης που πάντα ονειρευόσασταν, χωρίς να περιορίζεστε από λίστες απαιτήσεων ή από το να βγαίνετε μόνο με «τύπους» που ήδη ξέρετε. Δείτε το όχι απλώς ως εποχή αγάπης, αλλά ως μια αληθινή περιπέτεια της καρδιάς.

Καρκίνος

Η ερωτική σας μοίρα σας περιμένει, αγαπημένοι Καρκίνοι. Όσο κι αν προσπαθήσατε τα τελευταία χρόνια να προχωρήσετε μπροστά, ήταν σαν να εμφανιζόταν συνεχώς ένα ακόμη εμπόδιο ή μια νέα καθυστέρηση. Αυτή η ενέργεια ίσως σας έκανε να νιώθετε πως ήταν αφελές να πιστεύετε στην αγάπη ή να ελπίζετε ότι ο μεγάλος σας έρωτας υπάρχει ακόμη εκεί έξω. Ναι, κληθήκατε να μάθετε μαθήματα γύρω από τη θεραπεία, την αυτοπεποίθηση και την πίστη στον εαυτό σας — αλλά όλα αυτά δημιούργησαν στασιμότητα στην ερωτική σας ζωή.

Ίσως αυτό να ήταν μια μεγάλη περίοδος μοναξιάς, χωρίς καμία πραγματική επιλογή, ή μια σχέση που πηγαίνει συνεχώς γύρω-γύρω χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Όπου κι αν σας βρήκαν αυτά τα χρόνια, τώρα τα πράγματα αλλάζουν — και μάλιστα προς το καλύτερο.

Στις 27 Νοεμβρίου, ο Κρόνος θα γυρίσει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες, λίγο πριν από τη Σελήνη στο Πρώτο Τέταρτο στο ίδιο ζώδιο. Η ενέργεια των Ιχθύων φέρνει νέα αγάπη, φρέσκες αρχές και σημαντικές εξελίξεις στα αισθηματικά σας.

Μπαίνετε σε μια πιο εύκολη, πιο όμορφη εποχή για την ερωτική σας ζωή. Ό,τι προσπαθούσατε να κατακτήσετε, τώρα αρχίζει να εκδηλώνεται ξαφνικά και φυσικά. Οι εξελίξεις αυτής της εβδομάδας μπορεί να είναι γρήγορες, απρόβλεπτες και πιθανότατα να περιλαμβάνουν και σημαντικά ταξίδια. Ο έρωτας της ζωής σας μπορεί να μην βρίσκεται στην πόλη σας — ειδικά αν ήδη έχετε μια σχέση από απόσταση ή έχετε νιώσει έλξη για κάποιο άτομο μακριά.

Μείνετε ανοιχτοί και εμπιστευτείτε ότι αυτή η περίοδος σηματοδοτεί το τέλος των καθυστερήσεων και την αρχή ενός υπέροχου νέου κεφαλαίου.