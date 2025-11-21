Τα 5 ζώδια που απελευθερώνονται από το παρελθόν έως το τέλος του Νοεμβρίου – «Έχετε μια μοναδική ευκαιρία»

Σύμφωνα με την αστρολόγο Καμίλα Ρετζίνα (Camila Regina), πέντε ζώδια επιτέλους απελευθερώνονται από το παρελθόν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2025, «τον μήνα των μοιραίων επιστροφών».

Όπως εξήγησε η Ρετζίνα σε ένα βίντεο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, «καρμικά γεγονότα θα εκτυλίσσονται», φέρνοντας στην επιφάνεια «οτιδήποτε έχει θαφτεί συναισθηματικά».

«Το παρελθόν κάνει κύκλους και επιστρέφει αυτή τη στιγμή», είπε η Ρετζίνα, αλλά σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, αυτά τα ζώδια έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν σε αυτόν τον κύκλο ή αν θα προχωρήσουν επιτέλους μπροστά για τα καλά. «Δεν είστε πια το ίδιο άτομο», πρόσθεσε η Ρετζίνα, και αυτή η νεοαποκτηθείσα εσωτερική δύναμη θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στην επόμενη φάση της ζωής σας.

Τα 5 ζώδια που απελευθερώνονται απ’ το παρελθόν έως το τέλος του Νοεμβρίου – «Έχετε μια μοναδική ευκαιρία»

Δίδυμος,

Σκορπιός,

Ιχθύες,

Ταύρος,

Τοξότης

Δίδυμος

Δίδυμοι, σύμφωνα με την Ρετζίνα, «Κάτι που έμεινε ανείπωτο επανέρχεται και επανέρχεται γρήγορα». Δεδομένου ότι ο κυβερνήτης πλανήτης σας, ο Ερμής, είναι ανάδρομος μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, πρέπει να «επιλέγετε τα λόγια σας με σοφία» για να αποφύγετε να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας.

«Μην πείτε τίποτα που δεν μπορείτε να πάρετε πίσω», είπε η αστρολόγος, και έτσι θα δημιουργήσετε χώρο για μια μεγάλη ανακάλυψη, ειδικά σε μια ερωτική σχέση. Παρόλο που εσύ και ο σύντροφός σου περνάτε τις δικές σας διακυμάνσεις, αν παραμείνετε προσεκτικοί, μπορείτε να βάλετε τέλος στον φαύλο κύκλο και να προχωρήσετε μαζί με ηρεμία.

Σκορπιός

Μπορεί να είναι ο μήνας σας, Σκορπιοί, αλλά σε ορισμένα σημεία, σίγουρα έχετε νιώσει ότι σας δοκιμάζει το σύμπαν. Σύμφωνα με τη Ρετζίνα, αυτό συμβαίνει επειδή περνάτε «μια πλήρη επαναφορά ταυτότητας».

Αν και μπορεί να έρθει ως σοκ, κάποιος από το παρελθόν θα επιστρέψει αυτή τη στιγμή, ωστόσο η πραγματική σας δοκιμασία είναι να γνωρίζετε ποιοι είστε. «Σας ελκύει ακόμα η ένταση απλώς για χάρη της;» ρώτησε η Ρετζίνα. «Ή είστε επιτέλους έτοιμοι να βιώσετε κάτι που είναι χτισμένο στην αλήθεια;». Αυτή είναι η ευκαιρία σας για αναγέννηση και απελευθέρωση από το παρελθόν, αρκεί να είστε πρόθυμοι να το αποδεχτείτε.

Ιχθύες

Ιχθύες, «Κάτι βαθύ επανέρχεται στην επιφάνεια αυτό το διάστημα», είπε η Ρετζίνα, «και μπορεί να αφορά την αγάπη ή τη δύναμη».

Έχετε ήδη περάσει πολλά μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, αλλά επιτέλους αντιλαμβάνεστε τι χρειάζεστε σε μια σχέση. Από την ειλικρίνεια μέχρι τη συναισθηματική ασφάλεια, απομακρύνετε οποιονδήποτε δεν σας παρέχει αυτά και τον αφήνετε στο παρελθόν.

Δεν θα είναι εύκολο, γιατί αυτή η ενέργεια «θα ανοίξει διάπλατα την καρδιά σας», είπε η Ρετζίνα. «Αλλά μπορεί να είναι κάτι πραγματικά καλό», πρόσθεσε, επειδή προετοιμάζεστε για κάτι αληθινό και μακροχρόνιο.

Ταύρος

Ταύροι, μέχρι το τέλος του μήνα, θα έχετε νέα από κάποιον που έχετε να δείτε/ακούσετε για χρόνια. Είτε πρόκειται για ένα μήνυμα, είτε για μια τυχαία συνάντηση με κάποιον ενώ είστε έξω, «σας ζητείται να σπάσετε ένα παλιό μοτίβο», εξήγησε η Ρετζίνα.

Φυσικά, δεν θα είναι εύκολο — οι δοκιμασίες από το σύμπαν δεν είναι ποτέ. Ωστόσο, το σύμπαν σας καλεί να μην επιστρέψετε σε αυτή τη σχέση, εκτός αν κάτι στην ενέργεια του ατόμου μοιάζει πραγματικά νέο.

Τοξότης

Στο παρελθόν, μπορεί να νιώθατε κολλημένοι, Τοξότες. Ωστόσο, «επιτέλους βλέπετε κάποιον ή κάτι όπως πραγματικά είναι», είπε η Ρετζίνα. Η αστρολόγος εξήγησε ότι η ισχυρή ενέργεια του Σκορπιού τον Νοέμβριο αποκαλύπτει «έναν καρμικό δεσμό στον οποίο είχατε προσκολληθεί», αλλά αυτό συμβαίνει μόνο για να τον αναγνωρίσετε και να προχωρήσετε.

Αν κάποιος σας φαίνεται λάθος, μη φοβηθείτε να κλείσετε την πόρτα. Όπως είπε η Ρετζίνα, «Είναι ο μόνος τρόπος για να σας βρει ο/η κατάλληλος/η».