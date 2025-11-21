Μαρινάκης: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει και μετράει η γνώμη της – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σχετικά με την αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά, ανέφερε ότι η Ελλάδα γίνεται σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ και πως υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν.

Ερωτηθείς για όσα σχετικά είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής απάντησε πως «κινούνται στο ίδιο πλαίσιο οι θέσεις του κ. Καραμανλή με τις θέσεις του κ. Μητσοτάκη».

Για όσα είπε η κινεζική πρεσβεία για παρέμβαση της κυρίας Γκιλφόιλ στα εσωτερικά της Ελλάδας, δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία παρέμβαση αλλά στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε. «Το ένα δεν συγκρούεται με το άλλο», υπογράμμισε.

Για τις αιχμές της κα Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας και την αντιπαράθεση των πρεσβειών Κίνας και ΗΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει επί της ουσίας, μετράει η γνώμη της, δεν θέλω να πω κάτι για τις ανακοινώσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς την κα Ζαχάροβα είπε ότι θέση μας με τον αμυνόμενο, δικαιώνεται και μπορεί να ενοχλεί. «Μένουμε στην ανακοίνωση του υπουργείου εξωτερικών», σημείωσε.

Για την επίθεση χθες του Νίκου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι. «Ήθελε να μετατρέψει μια συζήτηση για ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο σε ακόμη ένα σόου για μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Η τακτική όπως στο δυστύχημα των Τεμπών. Πάνω στη μανία, την οργή και την ένταση είπε και ψέματα με κορυφαίο για τη δήθεν σωματική επίθεση που δέχθηκε μάρτυρας από τον κ. Λαζαρίδη. Δεν είναι καλό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση. Η εξεταστική συνεχίζει το έργο της. Διαψεύδει τις προβλέψεις. Επιτελεί το έργο της. Αυτή η κατασκευασμένη προσπάθεια επίθεσης για την απουσία του μάρτυρα δεν έπιασε τόπο. Δεν μπορεί κάποιος να θέλει να συγκαλύψει κάποιον που τον στέλνει στον εισαγγελέα. Δεν πετυχαίνουν κάτι και αυτό προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις», πρόσθεσε.

«Οι εκλογές είναι ένα ζύγι κάθε ψηφοφόρου. Για να έχει διπλάσιο ποσοστό σε μια ουδέτερη πολιτικά περίοδο η κυβέρνηση, σημαίνει ότι σε αυτό το ζύγι θεωρούν οι πολίτες τα θετικά περισσότερα από τα αρνητικά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρούμε ότι είναι στα αρνητικά. Γι’ αυτό πρέπει αν τρέξουμε να επιστραφούν τα κλεμμένα, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όλοι οι μάρτυρες ήρθαν, ένας που δεν ήρθε τον στείλαμε στον εισαγγελέα. Άλλοι δεν ακούν τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Για το αίτημα της αντιπολίτευσης για τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, δήλωσε πως τακτικισμοί είναι αυτά που κάνει η αντιπολίτευση. «Δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι να υποστηρίξουν. Η αντιπολίτευση κάνει τακτικισμούς. Ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα; Να τον στείλει η εξεταστική στον εισαγγελέα. Εμείς είμαστε δύο βήματα μπροστά. Αυτά δεν στέκουν. Τώρα αν έχει ή όχι το δικαίωμα της σιωπής θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αν ήταν συντονισμένο σχέδιο δεν θα έρχονταν και άλλοι και αν θέλαμε να συγκαλύψουμε τον έναν, δεν θα τον στέλναμε στον εισαγγελέα», πρόσθεσε.

Για όσα είπε ο κ. Βορίδης για τον κ. Βάρρα, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «ισχύει ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα» και πως «η στάση μας και η θέση μας σχετικά με όσα έχουν καταλογιστεί στον κ. Βορίδη, είναι σαφής και δικαιώθηκαν οι θέσεις του». Πρόσθεσε πως «υπήρξε διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Βάρρας παραμένει στο ρόλο που έχει και ο κ. Βορίδης δικαιώθηκε και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης έπεσε στο κενό».

«Δεν είναι ευχάριστο να σε συκοφαντούν, να σε βρίζουν και εσύ να μην αντιδράς», απάντησε για το κλίμα στην εξεταστική. «Δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις που κάνει ο κ. Λαζαρίδης. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να λες φασίστα έναν βουλευτή της ΝΔ. Η ΝΔ αποκατέστησε τη Δημοκρατία στη χώρα. Πολιτικά ας απαντήσουν», ανέφερε.

Για το ενδεχόμενο να προταθεί για πρόεδρος του Eurogroup ο κ. Πιερρακάκης, δήλωσε πως μιλάμε για φήμες οι οποίες και ως φήμες λένε την πραγματικότητα. «Θα έβγαινε ποτέ τέτοια φήμη το 2015; Η χώρα μας ήταν συνώνυμο της κωλοτούμπας, της αναξιοπιστίας, των ελλειμμάτων και των χρεών. Θα ήταν ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Τώρα και έχει βγει αυτή η φήμη και κανείς δεν την αντιλαμβάνεται ως ανέκδοτο. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε γιατί δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω», συμπλήρωσε.

Για όσα είπε στο Βήμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι απολύτως σεβαστή η όποια θέση του και δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει τις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά ζήτημα φωτογραφικών προσλήψεων μέσω της ΚΕΔΕ είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε πως δεν είναι θέμα που το αφορά καθώς η ΚΕΔΕ δεν είναι φορέας της κυβέρνησης. Πρόσθεσε πως η ΚΕΔΕ απάντησε ότι είναι απόλυτα νόμιμες οι προσλήψεις.

Σχετικά με πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Άμυνας για την ευρωπαϊκή άμυνα, δήλωσε πως το να έχεις μια Ευρώπη που εξοπλίζεται και ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα δεν συγκρούεται με το γεγονός ότι η χώρα μας ψηλώνει ουσιαστικά και ψηλώνει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή μας και σε όλη την Ευρώπη.

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», απάντησε ερωτηθείς για δημοσιεύματα για νέο πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών. «Όσο συνεχίζουμε να έχουμε παραπάνω έσοδα και λιγότερους φόρους, τόσο θα έχουμε θετικές ειδήσεις», ανέφερε, ενώ σημείωσε ότι θα έχουμε την έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων που επλήγησαν και ένα έκτακτο μέτρο για το στεγαστικό που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ψήφιση του προϋπολογισμού στη βουλή.

Για τον όρο «οικονομία του καφέ» από το LSE και τη θέση της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, ότι έχει από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης των μισθών, ότι είμαστε η χώρα που έχει αυξήσει τον όγκο των επενδύσεων από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, ότι η Ελλάδα έχει διπλασιάσει τις εξαγωγές, ότι στη βιομηχανία και τη μεταποίηση το μερίδιο στην οικονομία έχει επίσης αυξηθεί, ότι στα ενεργειακά η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας καθαρής ενέργειας. «Η Ελλάδα δεν είναι η χώρα του καφέ. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από τη Eurostat και όχι από το κεφάλι μας», επισήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για την ποινική δίωξη του σημερινού αρχηγού του Λιμενικού και αν θα απομακρυνθεί, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως ο αρχηγός και όλη η ηγεσία του Σώματος απολαμβάνουν της απολύτου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι τυχόν ποινικές ευθύνες θα καταλογιστούν από τη δικαιοσύνη και ταυτοχρόνως σε διοικητικό επίπεδο θα διενεργηθεί η απαιτούμενη ΕΔΕ για το ναυάγιο στην Πύλο.