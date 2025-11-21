Ξέσπασε σε κλάματα η Βικτώρια Καρύδα: «Διαλύθηκα, σταμάτησα να τρώω, έχασα 9 κιλά σε μία εβδομάδα»

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, η Βικτώρια Καρύδα, περιγράφοντας ότι βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

«Έχω αποτραβηχτεί από τα φώτα γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου και γενικά η ψυχολογία μου δεν είναι στην καλύτερη φάση. Έζησα και την απώλεια της μητέρας μου πρόσφατα. Έπαθε εγκεφαλικό. Μπήκε στο νοσοκομείο για τρεις εβδομάδες και ήταν πάρα πολύ άσχημες αυτές τις τρεις εβδομάδες. Ήταν σαν να ήταν φυτό. Μόνο μετά από δυο εβδομάδες άνοιξε τα μάτια της και μας κοίταξε. Προσπάθησα να της μιλήσω… Την επόμενη μέρα τα άνοιξε για ακόμη λίγο. Ήταν συνέχεια με κλειστά τα ματάκια της. Η μητέρα μου έζησε πολύ ωραία και όμορφη ζωή με πολλή αγάπη» είπε αρχικά η Βικτώρια Καρύδα.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του συζύγου της είπε χαρακτηριστικά:

«Η απώλεια του άνδρα μου είναι διαφορετική και δεν δέχομαι με τίποτα αυτό που έχει γίνει. Έχω μιλήσει σε ειδικό. Νιώθω ότι με βοηθάει. Αλλιώς θα τρελαθώ. Πάντα θα μιλάω για τον άνδρα μου. Όπως ανεβάζω τις δουλειές μου και τις όμορφες στιγμές που περνάω. Έτσι ανεβάζω και τις δύσκολες στιγμές μου».

Στη συνέχεια μίλησε και για τα παιδιά της.

«Με την κόρη μου που είναι 13 ετών, είμαστε φίλες και μοιραζόμαστε πράγματα. Ο γιος μου είναι 12 ετών και επειδή είναι αγόρι, αν του πω κάτι, δεν πάει να ανοίξει συζήτηση. Με ρωτάει μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Όταν έγινε η δολοφονία ήταν πολύ δύσκολα. Διαλύθηκα μετά από έξι χρόνια. Σταμάτησα να τρώω. Έχασα σε μια εβδομάδα εννέα κιλά. Πιστεύω η δικαιοσύνη θα έρθει από τον Θεό» είπε η Βικτώρια Καρύδα ξεσπώντας σε κλάματα.

