Ξέσπασε σε κλάματα η Βικτώρια Καρύδα: «Διαλύθηκα, σταμάτησα να τρώω, έχασα 9 κιλά σε μία εβδομάδα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Βικτώρια Καρύδα

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, η Βικτώρια Καρύδα, περιγράφοντας ότι βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

«Έχω αποτραβηχτεί από τα φώτα γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου και γενικά η ψυχολογία μου δεν είναι στην καλύτερη φάση. Έζησα και την απώλεια της μητέρας μου πρόσφατα. Έπαθε εγκεφαλικό. Μπήκε στο νοσοκομείο για τρεις εβδομάδες και ήταν πάρα πολύ άσχημες αυτές τις τρεις εβδομάδες. Ήταν σαν να ήταν φυτό. Μόνο μετά από δυο εβδομάδες άνοιξε τα μάτια της και μας κοίταξε. Προσπάθησα να της μιλήσω… Την επόμενη μέρα τα άνοιξε για ακόμη λίγο. Ήταν συνέχεια με κλειστά τα ματάκια της. Η μητέρα μου έζησε πολύ ωραία και όμορφη ζωή με πολλή αγάπη» είπε αρχικά η Βικτώρια Καρύδα.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του συζύγου της είπε χαρακτηριστικά:

«Η απώλεια του άνδρα μου είναι διαφορετική και δεν δέχομαι με τίποτα αυτό που έχει γίνει. Έχω μιλήσει σε ειδικό. Νιώθω ότι με βοηθάει. Αλλιώς θα τρελαθώ. Πάντα θα μιλάω για τον άνδρα μου. Όπως ανεβάζω τις δουλειές μου και τις όμορφες στιγμές που περνάω. Έτσι ανεβάζω και τις δύσκολες στιγμές μου».

Στη συνέχεια μίλησε και για τα παιδιά της.

«Με την κόρη μου που είναι 13 ετών, είμαστε φίλες και μοιραζόμαστε πράγματα. Ο γιος μου είναι 12 ετών και επειδή είναι αγόρι, αν του πω κάτι, δεν πάει να ανοίξει συζήτηση. Με ρωτάει μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Όταν έγινε η δολοφονία ήταν πολύ δύσκολα. Διαλύθηκα μετά από έξι χρόνια. Σταμάτησα να τρώω. Έχασα σε μια εβδομάδα εννέα κιλά. Πιστεύω η δικαιοσύνη θα έρθει από τον Θεό» είπε η Βικτώρια Καρύδα ξεσπώντας σε κλάματα.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Ντεμίρη: «Είναι πολύ σημαντικό όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι»

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό ...
10:40 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γλυκερία: «Ενώ τραγουδούσα, πληροφορήθηκα ότι πέθανε ο πατέρας μου – Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Η Γλυκερία μίλησε για τη δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που ενημερώθηκε ότι πέθανε ο πατέρας τη...
10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ με 1-2 ποτά – Καλύτερα να με έπιαναν τότε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε η Μελ...
10:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της

«Τέλος καλό, όλα καλά. Υπέστην τις συνέπειες των πράξεών μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπί...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα