Τορίνο: Στην Εντατική ο 18χρονος Μάριος για την μεταμόσχευση – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για την γιορτή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τορίνο: Στην Εντατική ο 18χρονος Μάριος για την μεταμόσχευση – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για την γιορτή του

Ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο περνά τη γιορτή του στην Εντατική του μεταμοσχευτικού κέντρου στο Τορίνο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Η μητέρα του Εύη Βέρρη, του εύχεται χρόνια πολλά με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. «Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση

«Μαριάκο μου χρόνια πολλά ,περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου όπως κάθε χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής.
Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Επίσης εδώ ξέρεις οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει όπως λένε.

Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας .

Και η δική μου “Άλλη εγώ ” αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα μου λέει όλα αυτά τα χρόνια:

Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.

Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.

Και κάπου εκεί, αρχίζεις να καταλαβαίνεις:

Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.

Σε ευχαριστώ Μάριε που ήρθες στην ζωή μου και την γεμίζεις με την ζωντάνια σου ,την αθωότητά σου ,την δύναμή σου και την αγάπη σου!!!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρο...
15:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τ...
15:24 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. «Ενεργοποίη...
15:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και για τα Τζουμέρκα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα. «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα