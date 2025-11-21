Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα – Αναβάλλονται και οι αθλητικές διοργανώσεις

Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα στο δημαρχείο του Δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της Π.Υ.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε μετά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, να μείνουν και τη Δευτέρα κλειστά τα σχολεία, αλλά και να αναβληθούν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου.

Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στη βόρεια Κέρκυρα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα ξημερώματα στο νησί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.