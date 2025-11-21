Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια νοσηλεύεται ζευγάρι που κατανάλωσε μανιτάρια – Κινητοποίηση για να βρεθούν μοσχεύματα

Με οξεία δηλητηρίαση έπειτα από κατανάλωση μανιταριών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι, ηλικίας 65 και 55 ετών. Το ζευγάρι βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ERTNews και οι δύο έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει «συναγερμός» στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων καθώς και οι δύο πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.

Ήδη, η γυναίκα έγινε δεκτή σε μεταμοσχευτικό κέντρο της Ιταλίας, όπου αναμένεται να διακομιστεί σύντομα, ενώ για τον άνδρα ο ΕΟΜ βρίσκεται σε επαφή με κέντρα της Ιταλίας προκειμένου να γίνει κι αυτός αποδεκτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έφαγε τα μανιτάρια στη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής κα βρώσης μανιταριών.