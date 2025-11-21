Μητσοτάκης στο Bloomberg για το λιμάνι του Πειραιά: Θέλουμε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις με τις ΗΠΑ χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος

Μητσοτάκης στο Bloomberg για το λιμάνι του Πειραιά: Θέλουμε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις με τις ΗΠΑ χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος

Τη θέση ότι η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για το λιμάνι του Πειραιά, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία της με τις ΗΠΑ, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης – μεταξύ άλλων – κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Bloomberg.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε με αφορμή ερώτηση για την κινεζική παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά και τις πιθανές πιέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι συμφωνίες προηγούμενων κυβερνήσεων πρέπει να τηρούνται»

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει απομάκρυνση της κινεζικής παρουσίας από τον Πειραιά, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε: «Για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές».

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος – «Πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG»

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, σύμφωνα με το ERTnews, ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει σημαντικά τον γεωπολιτικό της ρόλο: «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης».

Προσέθεσε ότι η χώρα αποτελεί πλέον «πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά», υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση».

Συνεργασία με τις ΗΠΑ χωρίς αμφισβήτηση κινεζικών επενδύσεων

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει στενή συνεργασία με την Ουάσινγκτον, διατηρώντας ταυτόχρονα σεβασμό στις υπάρχουσες επενδύσεις: «Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε», σημείωσε.

Κατέληξε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες που «αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

