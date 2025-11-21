Λουτράκι: «Η δασκάλα υποστήριξε ότι ο 6χρονος είναι ένας μελλοντικός βιαστής» – Τι λέει μαρτυρία για τον μαθητή που την άγγιξε

Αγανάκτηση έχει προκαλέσει η είδηση με μία δασκάλα Α’ Δημοτικού σε σχολείο του Λουτρακίου, η οποία ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε ακατάλληλο άγγιγμα από έναν 6χρονο μαθητή.

Η εκπαιδευτικός – δασκάλα εικαστικών – ενημέρωσε τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ο 6χρονος την «θώπευσε» μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και κάλεσε τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι από την πλευρά τους υπέβαλαν αναφορά προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας. Η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το συγκεκριμένο σχολείο.

Μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση μίλησε στο Mega λέγοντας πως: «Η δασκάλα αυτή ένα πρωί δήλωσε ότι ενώ έκανε μάθημα ένας μαθητής, ένα αγόρι στο τμήμα της Α ‘ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν. Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση» και πρόσθεσε:

«Παρόλα αυτά, εκείνη επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε “όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου”». σημείωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πως όλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν λέγοντάς της πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους. «Αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Η μητέρα ήταν πολύ σοκαρισμένη και έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να κάνει μήνυση γιατί την ξεπερνούσε».