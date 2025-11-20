Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι την… θώπευσε επειδή την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του

κοινωνία

Σχολεία θρανία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε Δημοτικό Σχολείο του Λουτρακίου, όπου μια δασκάλα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε ακατάλληλο άγγιγμα από έναν 6χρονο μαθητή που πηγαίνει στην Α’ Δημοτικού.

Η εκπαιδευτικός – δασκάλα εικαστικών – ενημέρωσε τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ο 6χρονος την «θώπευσε» μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Εκείνος τη συμβούλεψε ότι απαιτείται λεπτός χειρισμός,  χωρίς υπερβολές και μια συζήτηση μαζί του και προφανώς με τους γονείς του. Όμως, παρά τις προσπάθειες του διευθυντή να την ηρεμήσει, εκείνη δύο ημέρες αργότερα πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε καταγγελία σε βάρος του 6χρονου μαθητή.

Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και κάλεσε τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι από την πλευρά τους υπέβαλαν αναφορά προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας. Η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το συγκεκριμένο σχολείο.

Όπως είπε ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, στο Mega: «Έκανε μάθημα στην τάξη (πρώτη δημοτικού) και κάποιο παιδάκι αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά του πήγε στη δασκάλα να της τη δείξει και την ακούμπησε για να της το πει».

