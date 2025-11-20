Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ

Τραγική κατάληξη για τον 22χρονο από το Κορωπί, ο οποίος είχε υποστεί πνιγμό την ώρα που έτρωγε μπέργκερ σε κατάστημα ταχείας εστίασης, όπου είχε πάει με την παρέα του. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως ο 22χρονος πέθανε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του.

Ο πατέρας του είχε ξεκαθαρίσει ότι το περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με διαδικτυακό challenge, διαψεύδοντας κατηγορηματικά σχετικές πληροφορίες, ενώ οι φίλοι του έχουν περιγράψει τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν.

Οι φίλοι του 22χρονου ανέφεραν ότι ο Μάκης καθόταν στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω από το κατάστημα. Στην αρχή πίστεψαν ότι κάνει αστείο, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα, προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή που είχε φράξει τους αεραγωγούς του. Ένας φίλος της παρέας, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι ίδιοι, κανείς δεν πραγματοποίησε τη λαβή Heimlich.

Όσα έγιναν γνωστά δείχνουν ότι ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα η τραχεία του να φράξει. Ο πατέρας του νεαρού τόνισε ότι το περιστατικό «δεν σχετίζεται με challenge» και ότι πρόκειται για έναν τραγικό και αιφνίδιο πνιγμό. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερο από τρία λεπτά, γεγονός που επιβάρυνε σοβαρά την κατάσταση της υγείας του.

Το ασθενοφόρο έφτασε σε λίγα λεπτά και οι διασώστες προσπάθησαν να αφαιρέσουν την τροφή από την τραχεία του Μάκη, όμως η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον 22χρονο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μάκης, ο οποίος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε επιστρέψει από καλοκαιρινή σεζόν στην Κω. Βρέθηκε στην Αθήνα για να συναντήσει τους φίλους του πριν γυρίσει στους γονείς του στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τραγικό περιστατικό, οι γονείς του κατέβηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα και παρέμειναν στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα, ελπίζοντας να σωθεί το παιδί τους. Όμως ο Μάκης δεν τα κατάφερε.

 

 

