Κορωπί: «Δεν έκανε challenge», λέει ο πατέρας του 22χρονου που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ – Η έκκλησή του

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ στο Κορωπί, με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεροφόροι οδοί και να υποστούν σοβαρές βλάβες ζωτικά όργανα.

Η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως είχε επαφή με τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος επανέλαβε τη θέση της οικογένειάς του ότι ο 22χρονος δεν έκανε κάποιο challenge και της ζήτησε να μεταφέρει την έκκλησή του να σταματήσουν τα ΜΜΕ να ασχολούνται με το θέμα.

«Είναι ενημερωμένος για την κατάσταση του παιδιού, ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Πιάσαμε μία συζήτηση και μου είπε το παράπονό του. Δεν ήθελε και δεν θέλει το γεγονός αυτό να βγει προς τα έξω. Να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση από τα ΜΜΕ», είπε αρχικά η κα Παγώνη και συνέχισε:

«Επίσης, δεν θέλει τα παιδιά που ήταν παρέα να έχουν πρόβλημα ή να κατηγορηθούν για κάτι. Έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν και βοήθησαν. Ο πατέρας μου περιέγραψε αυτά που του είπαν οι φίλοι του παιδιού. Με εξουσιοδότησε να μεταφέρω την έκκληση του να σταματήσουν να ασχολούνται τα ΜΜΕ με το θέμα».