Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (13/11): Η μάχη για την πρώτη θέση στην prime time

Η τηλεοπτική μάχη συνεχίζεται δυναμικά, με τις αγαπημένες σειρές και εκπομπές να κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού και να διαμορφώνουν την εικόνα της τηλεθέασης.

Τα πιο πρόσφατα ποσοστά στο Δυναμικό Κοινό και στο Γενικό Σύνολο αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των τηλεθεατών, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 23,4%
Η Γη της Ελιάς 19,4%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 16,1%
First Dates 9,1%
The Floor 9,1%
Hotel Elvira 8,8%
Don’t Forget the Lyrics 6,6%
Real View 2,1%
Το παιδί 2,1%
Στην Πίεση 1,8%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 18,9%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 15%
First Dates 11,7%
Η Γη της Ελιάς 11,6%
The Floor 8,8%
Hotel Elvira 7,4%
Don’t Forget the Lyrics 7,1%
Real View 2%
Το παιδί 1,3%
Στην Πίεση 1,2%

