Τηλεθέαση (11/11): Ποιοι πρωταγωνίστησαν σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η μάχη της τηλεθέασης το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025, με τα προγράμματα της prime time να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας ελάχιστα πίσω της το «Porto Leone», ενώ η «Γη της Ελιάς» διατήρησε με άνεση την πρωτιά στο γενικό σύνολο.

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης για τις πιο δημοφιλείς σειρές και εκπομπές της ημέρας, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Γη της Ελιάς 20,9% Μια νύχτα μόνο 18,1% Άγιος Έρωτας 16,7% Porto Leone 16,5% Grand Hotel 14,6% Φάρμα 9,7% Γιατί ρε πατέρα 8,9% The Wall 6,6% Το παιδί 2,4% Real View 2,2% Καλά θα πάει κι αυτό 1,9%

Δυναμικό Κοινό