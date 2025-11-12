Έλτον Τζον: Έξαλλος στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025 – «Δεν ξέρετε τι κάνετε – Το αεροπλάνο μου περιμένει»

Ένταση επικράτησε στα παρασκήνια της τελετής του Rock & Roll Hall of Fame 2025 στο Λος Άντζελες, όταν ο Έλτον Τζον φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στον Μπράιαν Γουίλσον των Beach Boys.

Ο 78χρονος θρύλος της μουσικής, γνωστός για το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο, αντέδρασε έντονα επειδή η εκδήλωση στο Peacock Theater είχε καθυστερήσει, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Page Six.

Πηγή που βρισκόταν στα παρασκήνια δήλωσε πως ο τραγουδιστής του «Tiny Dancer» άρχισε να φωνάζει και να επιτίθεται φραστικά στους διοργανωτές.

«Τι στο καλό συμβαίνει με εσάς; Κανείς δεν ξέρει τι κάνει!» φώναξε, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Ο Τζον φέρεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος για την καθυστέρηση, καθώς επανέλαβε οργισμένα: «Το αεροπλάνο μου περιμένει!», πριν ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει ένα αφιέρωμα στον ιδρυτή των Beach Boys, ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο σε ηλικία 82 ετών.

Παρά τον εκνευρισμό του, ο Έλτον Τζον τελικά ανέβηκε κανονικά στη σκηνή, χωρίς το διάσημο πιάνο του. Σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το Page Six, «υπήρξε κάποια αναστάτωση και συζητήσεις στους διαδρόμους», όμως «ανέβηκε τελικά στη σκηνή χωρίς κανένα πρόβλημα».