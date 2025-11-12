Πασχάλης: «Υπήρξαν στιγμές που πληγώθηκα, άλλες που αδίκησα κάποιους και άλλες που έκλαψα»

Τη σκέψη του να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του αλλά και τις αναμνήσεις του από τα παιδικά χρόνια του μοιράστηκε ο Πασχάλης σε συνέντευξή του στην Espresso.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε μάλιστα ότι ο χώρος του τραγουδιού δεν ήταν πάντα ρόδινος.

«Ναι, υπήρξαν στιγμές που πληγώθηκα, άλλες που αδίκησα κάποιους και άλλες που έκλαψα. Αυτά όμως είναι στιγμές ανθρώπινες, ίσως κάποτε τα γράψω σε ένα βιβλίο. Έχω αρχίσει ήδη να σημειώνω πράγματα. Όταν έρθει η ώρα, θα το ολοκληρώσω» είπε ο Πασχάλης.

Η ιδέα της αυτοβιογραφίας, όπως εξηγεί, δεν τον αφήνει αδιάφορο. Ο Πασχάλης έχει ζήσει μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, καλλιτεχνικές και ανθρώπινες.

«Πράγματι, έχω να πω πάρα πολλά. Είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή… Και νομίζω πως όσα γράψω, θα αγγίξουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων, γιατί η ζωή μου δεν είναι μόνο καλλιτεχνική, είναι και βαθιά ανθρώπινη» τόνισε.

Με νοσταλγία και συγκίνηση θυμάται τα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, που, όπως λέει, ήταν απλά αλλά γεμάτα αγάπη.

«Φτωχικά, αλλά ανέμελα. Ήμουν το μικρότερο από πέντε παιδιά, σε μια άπορη οικογένεια. Νοικιάζαμε χωράφια και σπέρναμε καπνά για να ζήσουμε. Αλλά ήμασταν δεμένοι και χαρούμενοι. Αυτή η απλότητα με ακολουθεί μέχρι σήμερα».

