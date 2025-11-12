Νίκαια: Στις φλόγες αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου – Εντοπίστηκε χειροβομβίδα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (12/11) το πρωί στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο.

H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.

