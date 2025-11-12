Τραγωδία στην Αχαΐα: Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ενός 3χρονου αγοριού από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από σοβαρό ατύχημα.

Το παιδί είχε πέσει από μάντρα ύψους 2 μέτρων ενώ βρισκόταν μαζί με τον θείο του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο θείο του τετράχρονου αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θείος κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το αγοράκι να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.