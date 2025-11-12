Οι αθλητικές μεταδόσεις 12/11/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11/2025):

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι Nitto ATP Finals 2025

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup

17:00 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – ΤρέντοEurocup

19:00 COSMOTE SPORT 6 HDΜαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίγα FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Ολυμπιακός CEV Champions League

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Eurocup

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Nitto ATP Finals 2025

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρκινσον: Ένα απλό τεστ μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης του έως και 9 χρόνια πριν από τη διάγνωση

Το μυστικό για να μην κολλάει το φαγητό στο τηγάνι

«Φουσκωμένες» ασφαλιστικές εισφορές 2026: Ποια αναμένεται να είναι τα νέα ποσά που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ...

Κρέατα: Γιατί αυξάνονται οι τιμές σε μοσχάρι, αρνί και χοιρινό

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σεφ σε 13 δευτερόλεπτα

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»
περισσότερα
05:48 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 12/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 12/11/2025.
05:43 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 12/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 12/11/2025.
05:38 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 12/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 12/11/2025.
21:57 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Το “Να μ’ αγαπάς” ταξίδεψε στο Ναύπλιο για νέα γυρίσματα – Δείτε φωτογραφίες

Η επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», συνεχίζει να μαγνητίζει και να ταξιδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα