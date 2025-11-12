Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Νίκου Χριστοδουλίδη σήμερα στην 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου

Enikos Newsroom

πολιτική

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Νίκου Χριστοδουλίδη σήμερα στην 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου

Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, θα υποδεχθεί στις 11:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου ΕλλάδαςΚύπρου.

Μετά την υποδοχή, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στον Τύπο. Η σύνοδος, που διεξάγεται στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023, έχει ως σταθερό στόχο την ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική, όπου ο συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας είναι διαρκής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι τομείς που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών περιλαμβάνουν το Περιβάλλον, την Υγεία, την Παιδεία, τις Μεταφορές, την Ψηφιακή Πολιτική, τη Στεγαστική Πολιτική, την Πολιτική Προστασία, τη Δικαιοσύνη, τον Πολιτισμό και την Εξωτερική Πολιτική. Στόχος είναι η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η εντατικοποίηση της συνεργασίας σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Ιδιαίτερη θέση στη συνάντηση θα έχουν και οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, όπως το Κυπριακό, μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και η προσεχής ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, θα τεθούν στο τραπέζι και τα ενεργειακά ζητήματα, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα, οι οποίες ενισχύουν τη γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο έως την Ουκρανία.

